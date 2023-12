Será la más elegante de 2024: esta es la falda que reinará en las calles el próximo año

Las expertas en moda ya nos han adelantado cuáles serán las tendencias que reinarán el próximo 2024, entre ellas, las transparencias, que desde hace ya un tiempo, han ido capturando la atención de distintas mujeres, quienes nos han enseñado a portarlas con elegancia, retando por completo, el discurso que tiene Carolina Herrera en contra de ellas.

Todo el 2023 las transparencias han formado parte del guardarropa de distintas mujeres, pero las faldas, han ido adquiriendo popularidad y más fuerza, esto se le atribuye a la mismísima Miuccia Prada, quien fuera la nieta más joven de Mario Prada, fundador de la famosa casa de moda italiana.

Tendencia 2024: así puedes usar una falda transparente de forma elegante Pexels (Pexels)

Desde que formaron parte de las colecciones de la diseñadora italiana en primavera/verano 2023, las amantes de la moda, convirtieron en estas faldas en las más buscadas, cambiando por completo ese chip que, durante mucho tiempo, imperó en el que, debíamos cubrir nuestra ropa íntima o al menos esas zonas, promoviendo un nuevo discurso y una tendencia completamente distinta.

¿Cuáles son las faldas que serán tendencia en 2024?

El próximo 2024, los expertos en moda predicen que entre las prendas favoritas de las mujeres, se encontrarán las faldas de transparencias, esas que Miuccia Prada popularizó a tal grado que otros famosos diseñadores las incluyeron en sus colecciones, tales como Dolce & Gabbana, Etro y Gucci.

Además, tendrá su propia exposición de la mano del Museo Yves Saint Laurent de París, que tendrá por nombre ‘Le pouvoir des matières’.

Pero, la simple idea de utilizar una prenda tan atrevida, podría resultar desafiante para algunas mujeres que, quizá, sientan que es demasiado reveladora, lo que pocos saben, es que no solo se trata de una forma de explorar la sensualidad, también la elegancia y la seguridad de quienes las portan, atrévete a usarlas, verás que son mucho más versátiles de lo que parecen.

Funge como una respuesta a la tendencia de lencería expuesta, una nueva forma de mostrar tus atributos, pero con ese toque que equilibra lo sexy con la sofisticación.

¿Cómo usar faldas de transparencias?

La tendencia de falda transparente, además, forma parte de un decreto para invitar a las mujeres que afirma que su cuerpo es suyo y a dejar de sexualizarlo, así puedes unirte a ella y explorar un nuevo estilo para este 2024.

El blazer como su mejor compañero

Si buscas darle un giro formal a tu look, no temas en añadirle un blazer, crea looks totales de color, si buscas dar este aire, añade unos zapatos de punta y un top al que le puedes añadir un collar y un pequeño bolso.

Dale un giro a tu camisa blanca

La camisa blanca se convirtió en uno de los hits de este año, no solo por su comodidad, también por lo sencillo que es combinarla, tanto que es una buena opción si la usas en su forma oversized con una falda de transparencias.

El toque brillante

Las faldas transparentes no solo son de tul, hay de distintos colores y formas, pueden ser en su versión midi, con aplicaciones brillantes, opta por una de ellas para alguna de tus fiestas y sé la protagonista de la noche.

¡Hola primavera!

Combina tu falda con colores brillantes y otras texturas, le darás el toque divertido a tu look y sumado a la alegría de la primavera.