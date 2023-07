‘Ella sí sigue un concepto’: En transparencias y con lencería, Danna Paola revolucionó otra vez

Impresionante. Así fue el look que la cantante Danna Paola lució durante la alfombra roja de la edición 20 de los Premios Juventud que se desarrollaron la noche de este jueves 20 de julio en el coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico. El lema era “Exprésate a tu manera” y muy bien que lo supo hacer la artista, que presumió su escultural figura.

Minutos antes de la gala, publicó en su cuenta en Instagram que tenía una sorpresa para México y vaya sorpresa, pues llegó con un malla metálica negra de cuerpo entero, que puso encima de un diminuto bikini en el mismo color. Lo acompañó con unos lentes de sol, sandalias de tacón alto y atadas en la pantorrilla y lució trenzas como peinado.

Las reacciones a su atrevido atuendo no se hicieron esperar, fueron dividas. Unos la aplaudieron: “Solo Danna Paola supera a Danna Paola”, “Mejor que algunas aunque sea atrevido, arriesgado y demasiado sexi y destapado, pero se ve mejor mucho mejor que algunas” y “Ella sí sigue un concepto”.

Aunque otros no les gustó: “Ahorita los artistas si se visten bien raros”, “Se le perdió la playa a mi niña” y “No saben cómo ir vestidas para llamar la atención y hacen es eso, oso”, escribieron los detractores. El año pasado también causó polémica al usar un vestido amarillo fosforescente de lentejuelas y con plumas en la parte inferior, que combinó solo una tanga negra, mientras que sus senos los cubrió con un par de cinta adhesiva negra en forma de x.

Ella no la única que llegó con un vestido de cadenas, pues Ashley del dúo Ha*Ash, también se expresó de la misma forma, solo que su look era rojo, con un bikini en el mismo tono, y un moño alto cola de caballo. Pero cada una brilló a su manera la noche de ayer.

Pero esto no fue el único atuendo con el que se lució en su noche, ya que la cantante se alzó con el premio a “Artista femenina On the Rice”, y estuvo nominada a cinco categorías. A esto se le sumó que presentó su nueva canción “TQUM”, al lado de Sofía Reyes. La artista llevó un vestido con transparencias gris y debajo, lencería en el mismo tono. Llevó guantes largos. Su cabello lo recogió.

Mientras que para su show con Sofía Reyes, siguió apegada a la irreverencia y optó por imitar un look de Barbie, a propósito de que ayer fue el estreno de la cinta live action al usar una minifalda de plises blancos y negros, y con sutiles lazos en rosado, y un top a rayas en los mismos valores. Una malla cubrió sus piernas y usó unos zapatos stilettos negros. Un moño alto con un lazo fucsia, con dos mechones, al frente fue parte del outfit.