¿Pantalones rojos para Navidad? La ‘inesperada’ tendencia que evoca elegancia y comodidad

Este 2023 hemos visto nacer una serie de extrañas tendencias, pero sin duda, una de las que se ha mantenido al paso de los meses ha sido el redcore, el uso del color rojo en distintos atuendos, demostrando la versatilidad del tono y siendo referente del mismo la propia Hailey Bieber, quien causó furor en agosto pasado.

Tal parece que el rojo sigue y seguirá siendo el favorito al menos del 2023, pues desde el verano hasta el invierno, ha adquirido varias formas en los atuendos de las famosas y se ha apoderado del street style.

Esta temporada de fiestas decembrinas ya tiene los elementos que causarán furor, entre ellos los básicos como el brillo de las lentejuelas, el pelo, las medias, las botas y esta vez, la sorprendente tendencia de pantalones rojos, haciendo a un lado los colores básicos como el dorado, plata y blanco.

Si lo que buscas es inspiración para un look elegante en Nochebuena, aquí te presentamos una opción que te hará lucir como una verdadera estrella y amante de la moda, arriésgate y luce como la más sexy de las fiestas, pero no te preocupes, no lucirás como Santa Claus, te verás espectacular.

Recuerda que el rojo se asocia no solo con la sensualidad, sino que en la ropa, ayuda a transmitir un mensaje de poder, fortaleza, elegancia, comodidad y seguridad, se usa cuando buscamos ser inolvidables para una persona.

¿Cómo combinar la tendencia de pantalones rojos en Navidad?

Aquí te enseñamos los mejores tips para combinar pantalones rojos, esta Navidad de la forma correcta, lucirás como una diosa, apuesta por lo nuevo en tu guardarropa y quizá esto te sorprenda, después de todo, estamos a muy poco de iniciar el año ¿Qué tal un cambio?

Rojo y blanco: la fusión perfecta

Combina tus pantalones rojos con un toque de blanco, ya sea con un top o bien por un blazer de este tono, te aseguro que será una de las opciones más elegantes, juega con los dos colores y brilla en Navidad.

El rosa siempre es una buena idea

El rojo y rosa parecen estar predestinados, no hay mejor combinación que esos dos tonos. Crea un outfit ganador y elegante con los pantalones red en tendencia y añade una gabardina o blazer oversize, te aseguro que triunfarás. En este caso se añadieron unas gafas de sol y un contraste con zapatos de punta de animal print.

Juega con las texturas

Un total look rojo es una de las apuestas más seductoras e ideales para Navidad, juega con las texturas como Gigi Hadid, que combinó pantalones holgados satinados, un suéter de cuello alto y un blazer de terciopelo, al que sumó unas medias negras para crear contraste y unas plataformas. Cuida el peinado, no optes por algo tan atrevido, algo simple para que no desequilibres tu look.

Un giro con estampados

Si no quieres usar un pantalón rojo liso, úsalo en su versión estampada a cuadros, combínalo con un suéter de punto blanco, un gran abrigo de pelo y unos zapatos de punta metalizados, causarás furor.

No olvides el negro

El negro combina con todo, y el rojo no es la excepción, dale un toque sofisticado con prendas de este tono, combínalo con pescadores que dejen a la vista tu calzado de sandalias de tacón y añade un bolso. Te verás como la más atrevida y elegante.