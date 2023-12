Lentejuelas y suéteres navideños: estos trucos de moda “alargan tu figura” para lucir más joven

Si tienes una gran fiesta navideña esta temporada y quieres sentirte lo mejor posible, estos consejos pueden ayudarte a verte y sentirte rejuvenecida ahora que comienzan las fiestas.

Las mujeres a veces tendemos a correr menos riesgos con la moda a medida que envejecemos debido a una falta de confianza o por miedo a los señalamientos de la sociedad que dicen que “no es apropiado” vestirse “de cierta forma2 a “cierta edad”.

Sin embargo, los tiempos han cambiado y cada vez hay quienes se atreven a romper las reglas y desafiar a los más expertos, inspirándonos a hacer lo mismo. Aunque no lo creas, algo que puedes lograr una vez que dominas el arte de perderle el miedo a salir de tu zona de confort es verte más estilizada y rejuvenecida. Aquí te decimos cómo.

Aprende a usar la ropa de temporada a tu favor

Especialmente ahora que empieza la temporada navideña, las tendencias de moda vienen cargadas de estilos llenos de brillos, piezas afelpadas y satinadas, así como muchas capas de ropa que pueden parecer difícil de combinar o adaptar.

Las lentejuelas se han convertido en una tendencia importante este año y es común que estén presentes en todos los aparadores en estas fechas.

moda Así puedes aprovechar la temporada navideña para estilizar tu figura y rejuvenecer (Freepik)

Atrévete a combinar estampados de un vestido de lentejuelas con un abrigo llamativo. Apuesta por faldas de lentejuelas. La clave es que no debes combinarla con nada demasiado formal o pulido ya que si el objetivo es dar una sensación de tranquilidad en lugar de algo que parezca complicado, debes buscar prendas que se vean más arriesgadas.

En caso de que sea para una ocasión elegante, combínala con un jersey de cuello alto de mohair en invierno para lograr “un poco de glam punk”. Si es más informal pero aún así quieres verte sofisticada, apuesta con una camiseta sin mangas blanca de canalé. El choque de texturas es un must esta temporada y es la clave para estilizar tu figura al tiempo que te hará ver más fresca. Los expertos han explicado que vestirte de forma restrinctiva es lo que te hace lucir mayor de entrada.

Si vives en zonas de demasiado frío donde sabes que deberás llevar abrigos y chaquetas a tus eventos, aprovéchalo con estos trucos, por supuesto, apostando por lentejuelas.

El cabello también es parte importante de tu look así que lo recomendable para estilizarte tu figura y restarte años es llevarlo simple.

Si tienes el pelo corto, simplemente revuélvelo con un poco de mousse. Un chongo desordenado siempre funciona. Las trenzas de cola de pez son una elegante actualización de una cola de caballo.

Atrévete a brillar con un vestido de lentejuelas

Quizás pienses que disimular los destellos puede ser difícil, pero déjame decirte cómo hacerlo fácil. Agregar mezclilla o cuero a tu vestido de lentejuelas es la manera perfecta de atenuarlo. Puedes peinarte el cabello con un peinado recogido para una apariencia más sencilla y mantener los accesorios al mínimo; incluso puedes combinarlo con zapatillas de deporte para darle un toque fresco.

Cómo complementar un vestido de lentejuelas

Accesorios: Demasiadas lentejuelas y brillos pueden fácilmente hacer que tu look sea un completo desastre. Asegúrate de no excederte con los accesorios. Esto significa mantener las joyas al mínimo y no quitarle el brillo a tu vestido de lentejuelas.

Qué chaqueta llevar con un vestido de lentejuelas: Si quieres vestir un look más informal, opta por una chaqueta de mezclilla o de cuero, pero si lo mantienes formal, combina tu vestido con un abrigo para darle un nivel adicional de sofisticación y clase.

Qué zapatos combinar con un vestido de lentejuelas: Si quieres mantenerlo simple, los zapatos en tonos nude o neutros le darán un aspecto elegante. Si deseas agregar un toque de color, los rosas, azules o verdes brillantes le darán un aspecto divertido y coqueto.