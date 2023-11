¡No solo se quitó los tatuajes! Nodal se habría hecho estos ‘arreglitos’ según tiktoker

En mayo pasado, Christian Nodal se viralizó en redes sociales luego de que ‘sin querer’ terminara adelantando el sexo de su bebé, a poco menos de un mes de haber dado a conocer la noticia de que se convertiría en padre por primera vez junto a su novia Cazzu.

Desde entonces se supo que uno de exponentes más famosos del género regional mexicano se sometería a un costoso y doloroso proceso para quitarse los tatuajes de la cara con el propósito de que su hija conociera su rostro al nacer, esto lo confesó ante un medio de comunicación del que los más atentos, terminaron por difundir la información en ese entonces ya confirmada que se trataría de una niña la que Nodal esperaba.

“Ya pasó una etapa muy mía. Siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran... Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?”. Comentó Nodal al programa ‘Lo Sé Todo, Colombia’.

Tras el nacimiento de ‘Inti’ el pasado 14 de septiembre, usuarios han buscado fervientemente el cambio en el rostro del cantante, quien había prometido quitar los tatuajes de su rostro, pero no veían cambios hasta sus últimas apariciones en sus vacaciones por Roma.

En las fotos compartidas por Nodal y Cazzu a través de sus Instagram Stories, es más que evidente que, la promesa que el sonorense hizo para su hija se estaba cumpliendo, pues apenas y se perciben los tatuajes de su rostro, pero internautas notaron otros cambios con la llegada de ‘Inti’.

¿Christian Nodal se hizo cirugías estéticas?

La emoción de la llegada de su primera hija de nombre ‘Inti’ se ve a través de sus redes sociales, donde los nuevos padres ya presumen más de su nueva faceta junto a su bebé, pero usuarios notaron que el aspecto de Nodal dio un giro de 360º.

Fue el usuario de TikTok, @joseluis21ok, quien habría difundido información acerca de los ‘arreglitos’ a los que Christian Nodal se habría sometido, por lo que no únicamente se trata de la eliminación de tatuajes, sino una visita con el cirujano plástico.

El internauta aseguró que Nodal se habría sometido al menos a cinco intervenciones, entre ellas, un perfilado de nariz, bichectomía, el mentón, dijo adiós a las ojeras y a las ‘lonjitas’.

Fans ya han desmentido la teoría del usuario de TikTok, pues aseguran que esto solo es producto del cambio en su estilo de vida, que ha buscado mejorar con el nacimiento de su primera hija, aunque la última palabra la tienes tú.

Los cambios de Nodal tras la llegada de su hija ‘Inti’

Tras su polémica ruptura con Belinda, algunos aseguran que Christian Nodal había caído en decadencia, pero fue su noviazgo con la ‘Jefa del Trap’ el que trajo de vuelta al cantante de ‘Botella tras Botella’.

Muchos aseguraron que Cazzu ‘tenía buena mano’ y que había logrado que el cantante se recuperara tras los cambios que hizo en su físico tras su ruptura. Otros han mencionado es su transformación es producto de la felicidad que tiene de haberse convertido en padre, además de que solo ha bajado de peso, razón por la que se le ve un rostro más definido.

