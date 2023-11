¿Nodal fue infiel a Cazzu? Tiktoker se hizo viral por contar ‘encuentro amoroso’ con un cantante

Una mujer se hizo viral en su cuenta de TikTok, luego de que contara su encuentro ‘amoroso’ con un famoso cantante en un antro de Aguascalientes, que rápidamente despertó fuertes teorías y hasta señalamientos de que el hombre en cuestión podría tratarse de Christian Nodal.

La historia que contó la tiktoker se asemejaba mucho con el lindo momento que están viviendo actualmente, Christian Nodal y Cazzu, tras convertirse en padres de su primera hija el pasado 14 de septiembre, lo que generó un fuerte debate en redes sociales sobre una supuesta infidelidad por parte del sonorense.

Cazzu y Christian Nodal Instagram: @cazzuglobal (Instagram: @cazzuglobal)

Es preciso aclarar que el cantante de ‘Botella tras Botella’, ha vivido un intenso romance con la argentina de 29 años, con quien tuvo su primera hija y emocionado, está viviendo el momento que él mismo confesó haber deseado durante toda su vida.

Fue tal su felicidad, que Nodal, sin querer, reveló a los medios información sobre su bebé antes de que naciera, como que se trataba de una niña, dejó pistas sobre el nombre de la pequeña y hasta confesó que se quitaría los tatuajes del rostro por ella.

¿Christian Nodal le fue infiel a Cazzu?

Una usuaria de TikTok de nombre Ivette Saldívar, ocupó su cuenta en esa red social para revelar a sus seguidores una ‘particular’ historia de amor, (como ella describe) que vivió hace poco más de dos semanas con un famoso cantante que apenas se había convertido en padre.

Contó que el encuentro se dio en un antro de Aguascalientes, donde coquetearon, confesando que él había quedado encantado con sus ojos, compartieron un momento juntos y hasta intercambiaron números, incluso, reveló que el hombre la había llevado a su casa y comentó haberse sentido como ‘Jenni Rivera’ y ‘Emma Coronel’ mientras estaba en la camioneta del cantante junto a sus guardaespaldas.

Ivette Saldívar Instagram: @ivettesp_ (Instagram: @ivettesp_)

Reveló que al final de la velada y cuando finalmente llegaron a la casa de ella se despidieron con un beso de ‘piquito’.

Saldívar confesó que ella no esperaba que dicho cantante la buscara, pero que un día después le mandó mensajes, que solo respondió, respondió uno y se dio cuenta de que tenía novia o ‘esposa’ y que acaba de convertirse en padre, por lo que decidió cortar la comunicación para que no la ‘funaran’ por romper familias.

Ante su rechazo, la tiktoker, contó que el cantante la había bloqueado recientemente, pues ya no podía ver ni su información de contacto y tampoco su foto.

“Me ha estado mandando mensajes, pero solo le contesté una vez, y es que se parece a mi hermano, por eso no me puedo fijar en él, aparte el vato es casado y la esposa acaba de ser mamá, los hombres son bien cabrones a veces, yo no quiero ser funada por la sociedad por separar familias”.

¿Fue Christian Nodal el cantante al que se refiere Ivette Saldívar?

Es importante recalcar que la tiktoker, en ningún momento, asegura que el artista en cuestión se trate de Christian Nodal, y tampoco revela la identidad de dicho cantante, por lo que la duda se mantiene en el aire, sin embargo, hubo un detalle que los usuarios no pasaron percibido y fue el hecho de que dicho hombre se pareciera a su hermano, lo que desató las alarmas, pues para algunos se parecía al originario de Caborca.

Tiktoker se vuelve viral por contar encuentro 'amoroso' con famoso cantante TikTok: @ivette.saldivar / Instagram: @nodal (TikTok: @ivette.saldivar / Instagram: @nodal)

Eso sí, hubo quienes aseguraron que no pudo tratarse de Nodal, pues él se encuentra de gira por Estados Unidos, por lo que las fechas no podían estar ni cerca de Aguascalientes, además el cantante estuvo de visita en México para celebrar Halloween y el cumpleaños de su mamá en Guadalajara. Usuarios han especulado que se trata de otros cantantes.