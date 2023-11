“Da asquito”: Nodal no aguantó y fue captado en ardiente momento con Cazzu tras Grammys

Christian Nodal y Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, son una de las parejas del momento, pues tras convertirse en padres siguen derrochando complicidad y pasión a donde quiera que llegan. Así sucedió durante su la gala ‘Person of the Year’ de los Grammys Latinos en la que se robaron las miradas con su looks y más tarde con un pasional momento.

Aunque internautas no apostaban mucho por su amor, Nodal y Cazzu han demostrado que están realmente enamorados y la paternidad los han unido aun mucho más, por lo que están en su mejor momento como pareja y profesionales.

A la gran ceremonia llegaron con looks vibrantes que los posicionaron dentro de la lista de mejores vestidos. En el caso de Cazzu apostó por un vestido rojo pasión que se ajustaba a su silueta, mientras que el ranchero apareció con un traje dorado elegante.

Las fotos de Nodal y Cazzu subidas de tono

Nodal y Cazzu se encargaron de llevar outfits que románticos, elegantes pero sobre todo bastante sensuales, por lo que no perdieron la oportunidad de posar para una candente sesión fotográfica con la que prueban que la paternidad no les ha robado sus momentos más calientes.

El mexicano al parecer no se aguantó de ver a su pareja con el sexy vestido rojo y colgó un carrusel en su cuenta en Instagram donde se puede le puede ver metido en su pecho, agarrando su retaguardia y hasta deleitándose con su aroma, mientras ella mantiene una mirada picarona hacia la cámara.

Un momento bastante íntimo que decidieron compartir y aunque muchos los calificaron como la pareja perfecta, no tardaron en aparecer los haters por considerar “grotescas y vulgares” sus fotos.

“Ay que vulgares”, “Pareja no good”, “Ay no perdón pero son muy corrientes y hasta asquito dan”, “Se ven muy mayores de lo que son!”, “Están muy lindos, pero eran innecesarias esas fotos vulgares”, han comentado.

Luego de formar parte del reconocimiento que fue entregado a la cantante Laura Pausini, ahora los padres primerizos se alistan para la gran noche de Latin Grammy 2023, en donde Nodal se encuentra nominado en las categorías ‘Mejor álbum de música ranchera/mariachi’ y ‘Mejor canción regional mexicana’.