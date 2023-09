¿Adamari López se vistió como su hija o al revés? El tierno conjunto que usó junto a Alaïa

Luego de haber pasado poco más de una década en Telemundo, cinco meses después de su salida, Adamari López está presumiendo una nueva faceta como empresaria con su nueva marca de joyería ‘AxA’.

Fue el pasado domingo 3 de septiembre, cuando la conductora hizo la presentación de su nueva línea, junto a su hija Alaïa de 8 años, fue entonces, que comentó cuáles eran sus motivaciones para crear su colección y la razón de haberla nombrado de esa forma.

Inspirada en su familia, Adamari López contó que el nombre de su nueva línea, se debe a que todos tienen un nombre que empieza con ‘A’: “Son gente que está en mi corazón, que es importante para mí y que yo amo y atesoro”.

La colección incluye un collar, una pulsera y una tobillera, todos con dijes de corazón que representan la insignia y la esencia de su nueva línea, además su nombre alude a un miembro de su familia. Los precios rondan desde los 89 hasta los 73 dólares, todos disponibles en la página de la conductora puertorriqueña adamarilopez.net.

Adamari López y Alaïa ¡Volvieron a vestirse igual!

Con motivo del lanzamiento de su nueva colección, Adamari López salió a dar un paseo junto a su hija Alaïa para presumir uno de sus collares y es que esta cadena, que incluye dos corazones, es una representación de la unión que existe entre ellas.

Lo que no pasó desapercibido, fueron los looks que usaron, pues el collar no fue lo único con lo que combinaron, eso sí, se convirtió en el gran protagonista de cada uno de los conjuntos que madre e hija lucieron.

Adamari López y su hija con Toni Costa, mostraron su conexión con ‘matching outfits’, una playera rosa con estampado dorado de Karl Lagerfeld, unos mom jeans doblados y sandalias, ambas añadieron un cinturón blanco, un bolso clutch Louis Vuitton y una tierna diadema de moño.

“¿Cómo se preparan para esta primera semana de Septiembre? Yo inicié el mes como ustedes ya saben con el lanzamiento de mi línea de accesorios AxA y ayer nos vestimos igualitas y nos fuimos a disfrutar juntas estrenando nuestras cadenas. ¿Les gustó la combinación?”. Escribió Adamari López en Facebook.

No es la primera vez que Adamari López y su hija se visten igual

En medio de la controversia por la nueva canción de Luis Fonsi ‘Pasa la Página, Panamá’, Adamari López se ha mostrado como una mujer fuerte que ha sabido como salir adelante a pesar de las adversidades, esta vez con su nueva línea de accesorios.

Esta no es la primera vez que Adamari López viste igual que su hija, pues en diversas ocasiones, la presentadora, ha presumido looks de pijamas, vestidos y su último atuendo Barbie, cuando fueron invitados a una experiencia previa al estreno de Barbie el pasado 21 de julio.