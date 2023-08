Adamari López mostró su obsesión por los zapatos, pero la ‘destruyeron’ por este detalle

La actriz y conductora de televisión, Adamari López, inició la semana con una confesión: está obsesionada con los zapatos. Sin embargo, esto ya lo había adelantado hace ya un par de años cuando remodeló su vestier, precisamente para que todos los calzados que tiene pudieran caber y verlos, ya que los tenía guardados en cajas. Este lunes 21 de agosto conversó sobre ellos desde su clóset.

Levantó la envida de muchas al presumir todo tipo de zapato que tiene almacenado de piso a techo, pues confesó que le resulta bastante difícil deshacerse de ellos o no comprarlos cuando está en una tienda, es por esto que aún conversa algunos de cuando era jovencita.

Es tanto su pasión por este accesorio, que Adamari es inspiración para la diseñadora peruana Flor de María Rivera, quien también hace calzado para Cameron Díaz, Jenna Ortega, Kylie Jenner y hasta para Jada Pinkett. Por eso, López ahora no deja de llevar en sus pies esta reconocida marca, así lo afirmó a través de su cuenta en Instagram, la mañana de este lunes.

“Esta es mi confesión de inicio de semana. Ustedes saben que yo soy fanática de los zapatos y tengo en todos los colores”. Aunque no precisó la cantidad que tiene en su armario, pues la cantidad es amplia y de todo tipo: tacones, tenis, las sandalias o flats, y más. Sin embargo, afirmó: “realmente me gusta de todo y tengo de todos los estilos”.

Creo que con el pasar de los años se ha acostumbrado a usar un poco más los zapatos de stiletto para eventos o para cuando está haciendo algo para la televisión, aunque para la cotidianidad opta por zapatos cómodos, como sandalias de taco corredizo en cocuiza con el empeine en transparente.

“Este modelo también lo tiene en un tacón un poco más bajo. No son zapatos caros son unos Steve Madden. Los uso mucho porque siento que me combinan con todo y son súper cómodos y me gustan muchísimo”, dijo la actriz.

El detalle que captó la atención

Pese a que ella se mostró muy orgullosa en mostrar su colección no faltó quien la criticara por presumir y ostentar mientras otros no tienen ni un par de zapatos para ir al colegio: “No te da vergüenza. Tanta gente sufriendo pobreza y usted enseña su abundancia. Eres parte de los Ricos y famosos que son egoísta”, es tan solo uno de los mensajes con los que criticaron lo que con trabajo digno ha conseguido la actriz.

Pero eso no fue todo, otros haters se fijaron en sus cejas y en filaron sus dardos venenosos hacia estas: “Ada con todo respeto y cariño no me gustó como te quedaron las cejas”, “¡Qué te haz hecho en las cejas, madre mía!” y “¿Qué tiene las cejas?, parecen a las del papá de Cristian Castro”.

Pero el comentario que la hizo reaccionar fue: “Las cejas la hace ver muy mayor”, a lo que Adamari respondió: “🤔”. Sin dudas, se supo manifestar.