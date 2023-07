Mientras Adamari vive sin complejos, seguidora señala su cuello ‘arrugado’: “la edad no perdona”

Adamari López ha sido sin duda una inspiración para muchas mujeres por su gran determinación y espectacular transformación. Más allá de tratarse de bajar de peso sólo para lucir esbelta, ella quiso hacer un cambio en su vida para sentirse mejor por dentro y así evitar enfermedades a futuro.

La llamada Chaparrita de Oro siempre ha tenido un rostro angelical pero su nuevo estilo de vida la ha llevado a lucir incluso más jovial. A través de rutinas de ejercicios y una alimentación balanceada, además de una actitud positiva, Adamari ha logrado sus objetivos, al grado de lucir un cuerpo de infarto. Sin embargo, con la fluctuación de peso y el paso de los años, es lógico que su cuerpo luzca diferente.

Adamari López

Recientemente la conductora compartió un video en el que hace un lipsync de un audio viral. “No se equivoquen conmigo porque yo le tengo respeto a todo el mundo pero no le tengo miedo a nada”, se escucha. En la descripción de la publicación, Ada escribió: “Respeto si, miedo no! Yo sé que ustedes opinan como yo” sin embargo, parece que algunos de sus seguidores justamente no saben respetar pues lo primero que hicieron fue criticarla.

“Ella de cara no esta vieja..y su cuerpito esta bien para su estatura …El cuello está. Pero obvio la edad No perdona por algún lado explota…NADIE QUIERE LLEGAR A VIEJO PERO LA REAL ATACA”; “PREGUNTA SERÍA : yo se que si Dios no lo permite llegaremos a esa edad pero me pregunto por que tiene el cuello así si ella es una actriz hermosa y sobre todo con $$ no se lo cuido o se hizo cirugía ?Y otras actrices tienen la misma edad o hasta más y para nada lo tienen así!! OJO no es hater es solo una PREGUNTA!!”; “Opérate el cuello”; “Tienes que cuidar tu cuello igual que tu cara”, “Adamaris ya estas vieja se te nota tanto los años”, escribieron internautas.

Adamari López La actriz lució sus curvas a sus 52 con este bikini enterizo floreado (@adamarilopez/Instagram)

Por supuesto sus fans salieron en su defensa, alegando que el paso del tiempo es inevitable y que ella ha sido un ejemplo de esfuerzo y dedicación por el trabajo que ha hecho por su cuerpo, además de que admiran su confianza y naturalidad.

“Dios si critican a esta mujer que si el cuello q si esta Viejas pregunto yo es que las q critican no se van a poner Viejas nunca ...a mi parece ella es una mujer con defectos y virtudes y para su edad está muy bien”, defendió una seguidora.

Otros escribieron: “Qué espectacular te vez sin make up!!”; “Se ve natural, no como muñeca de plástico”; “Ada siedmpre segura de sí misma, no necesita impresionar a nadie ni verse como otros quieren”; “Hermosa sin cirugías, ni exceso de nada”; “Tiene 52 años y se ve 20 años más chica”; “Adamaris tiene el secreto de la juventud eterna”, se lee.

Adamari López Instagram: @desdelared (Instagram: @desdelared)

El internet siempre encuentra algo qué señalarle a una mujer, especialmente cuando se trata de los “signos de la edad” que aparecen con el tiempo.

La sociedad ha sido muy buena para ejercer mucha presión sobre la imagen que debemos tener “a cierta edad”. Nos ha hecho creer que dejar nuestras canas, arrugas y manchas “al descubierto” es una condena que hace que dejemos de ser deseables ante los ojos de los demás. Esto por supuesto no es verdad y tenemos que seguir rompiendo con esos estigmas.