“No tienes que exponer a tu hija”, critican a Adamari López por esta foto junto a su hija en la playa

Adamari López es una de las conductoras y actrices más famosas y exitosas que a sus 52 sigue cosechando éxitos y también es la mejor madre.

La puertorriqueña tiene solo una hija Alaia, que se ha convertido en su mayor orgullo, prioridad, e inspiración para salir adelante en cada prueba que la vida le ha puesto.

La famosa muestra a través de sus redes que comparte mucho tiempo y hace muchas actividades con su hija, incluyendo irse de viaje y de paseo a la playa.

Recientemente, Adamari compartió una foto de ella con su hija de 8 años y la criticaron, pues aseguran que la está exponiendo demasiado.

Atacan a Adamari López por “exponer” a su hija en la playa y piden que no la publique tanto

Adamari López pasó el fin de semana con su hija Alaia en la playa, y compartió el momento en su cuenta de Instagram, y llevaban bikinis combinados en tono naranja.

En la imagen las dos aparecen sentadas en una silla de playa blanca, y se ven hermosas y disfrutando juntas, mostrando la poderosa conexión madre e hija.

Sin embargo, muchos criticaron a la puertorriqueña por publicar una foto de su hija en bikini y le pidieron que no la exponga de esa manera.

“No entiendo, por qué expones tanto a tu hija. Me parece que no necesitas hacer eso para ganar seguidores”, “Adamari muy bella pero no tienes que exponer tanto a tu hija”, “que necesidad de siempre estar mostrando a la niña”, “si vas a mostrar a tu hija que esté vestida no sabes los depravados que hay por allí”, y “no me parece que pongas una foto de la niña en bikini”, fueron algunos de los comentarios en redes.

No es la primera vez que critican y atacan a Adamari por compartir alguna foto de su hija, pero ella la sigue presumiendo en redes, y deja claro que siempre la va a proteger.

Además, la famosa aprovechó de vivir con ella estos últimos días, pues ahora la pequeña se fue de vacaciones con su padre Toni Costa, y estarán alejadas unos días.