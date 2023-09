“No fue un donativo”, Luis Fonsi cuenta qué pasó con los embriones que conservó con Adamari López

Luis Fonsi decidió romper el silencio sobre su separación de Adamari López por primera vez, 13 años después.

Aunque la puertorriqueña sí se ha referido a su divorcio, el cantante es primera vez que lo hace y dejó claro que él no abandonó a la famosa como muchos dicen, simplemente tomó la decisión porque ya no era feliz.

“ Yo tomé la decisión de separarme, divorciarme porque no era feliz. Cuando escucho la palabra abandono es una palabra que no va como parte de la historia real”, dijo el cantante.

Y, además, dio detalles sobre los embriones que congeló durante su relación con Adamari, y dejó claro qué hicieron con ellos.

Luis Fonsi cuenta qué pasó con los embriones que conservó con Adamari López

Luis Fonsi y Adamari López decidieron congelar los embriones como precaución en el 2005, antes que ella comenzara su tratamiento de quimioterapia por el cáncer de mama.

“Hicimos el tratamiento de los embriones donde se fertilizan y se guardan por si acaso la ‘quimio’ afecta a ese proceso”, dijo Fonsi durante una reciente entrevista con el locutor Molusco.

Sin embargo, cuando se separaron, no se supo qué pasó con los embriones y finalmente el cantante dio detalles de qué hicieron con ellos y quién se los quedó.

Y es que cuando se divorciaron, ella le pidió quedarse con los embriones, y él le dijo que sí, pero le pidió que quería ser el padre y tenía los mismos derechos.

“Cuando nos separamos ella dijo: ' Yo lo único que te voy a pedir es mis embriones, yo los quiero’. Yo creo que ella pensaba que yo le iba a decir que ‘no’ en la cara, que quizás es lo que me recomendaron mi abogada y mucha gente. Pero no podría vivir sabiendo que le iba a quitar eso, podría ser su única oportunidad. Le dije que ‘sí’, no tan solo eso, sino que yo tengo que ser el padre, tengo los mismos derechos, esto no es un donativo, tengo los mismos derechos y yo voy a estar ahí'” , dijo el cantante.

Sin embargo, todo quedó solo en palabras, ya que en el 2013, Adamari confesó que podía usarlos pero no estaba segura de hacerlo, porque ya no estaban juntos.

“Esa posibilidad todavía existe, lo que pasa es que yo no sé si quiero usarla, es que somos dos personas diferentes, esa persona que está, de la que yo me enamoré, no es la misma ahora, son el mismo cuerpo, no son la misma persona, y yo no sé si quiero tener un hijo con esa persona que está ahora en ese mismo cuerpo”, dijo la conductora en ‘Al rojo vivo’.