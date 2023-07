¿Team Bratz o Barbie? Esta es la guía definitiva para encontrar tu estilo: de lo sexy a lo elegante

Desde el año pasado, la expectativa del público por adentrarse nuevamente al mundo de Barbie, creció, cuando se revelaron las primeras imágenes de Margot Robbie y Ryan Gosling, posar en coloridos atuendos ochenteros y patines, adelantando las primeras imágenes de la película dirigida por Greta Gerwig.

Y es que, la nostalgia que emanó esa película también se volvió una de las razones por las que muchas mujeres alrededor del mundo sintieron esa afinidad hacia ella, no solo por el profundo discurso feminista y los problemas que las mujeres vivimos día con día, también por todos los guiños que hicieron de Barbie.

Bratz y Barbie Instagram: @bratz / @barbie (Instagram: @bratz / @barbie)

Desde los muñecos descontinuados como Allan, Midge y Skipper, hasta el avión, las casas, de ensueño, el auto y la propia Barbie ‘rarita’, que fueron un tremendo golpe a la nostalgia de aquellas mujeres que crecieron inventando historias junto a la creación de Ruth Handler.

Esto fue llevado a la alfombra rosa de la gira promocional de la película, en la que Margot Robbie, homenajeó a diferentes épocas de Barbie, junto a su estilista Andrew Mukamal.

¿Eres team Bratz o team Barbie?

Si bien, el estilo Barbiecore se ha llevado la corona desde el 2022, llenando las tienda departamentales de románticos y tiernos diseños en color rosa, la moda Y2K o dosmilera, esa de la que se convirtieron en ícono Paris Hilton y Christina Aguilera, también ha estado vigente a través de crop tops, reveladoras prendas ceñidas y pantalones a la cadera, por lo que podemos definir como un empate de ambas muñecas que son unas dignas representantes de estos estilos.

Si aún no sabes por cuál decidirte, aquí te dejamos una guía simple para que vivas lo mejor de dos mundos, elijas uno de los teams, ya sea el de la famosa muñeca de 1959 o bien al de la muñeca más chic del 2001.

Moda Barbie

A estas alturas es casi imposible que nadie conozca las características que hacen a Barbie única, pues su estilo glamuroso, brillante y tierno a donde quiera que va es el que predomina en ella.

Esto se traduce a prendas de colores que no necesariamente tienen que ser rosas, también vibrantes, como los looks neones con azul, verde y rojo, piezas ceñidas, estampados llamativos, adornos a través de accesorios como joyería con pedrería, moños, listones, lentes de sol, sombreros, aretes, gorras, pulseras, bolsos (nunca pueden faltar), y zapatos de tacón (ojo, un buen manicure es parte del look). Las texturas también son primordiales, lentejuelas, plumas, tweed y tul, eso sí, la elegancia y sofisticación deben ser los protagonistas de todo el conjunto.

Moda Barbie Fotos: Pinterest (Fotos: Pinterest)

Moda Bratz o Y2K

Por otro lado, tenemos a las icónicas Bratz, esas muñecas de estilo rebelde que llegaron a revolucionar a las muñecas, con faldas cortas, maquillaje llamativo y tintes de cabello atrevidos, inspirados en una estética punk y glam de los 70s, que harían más que feliz a Vivienne Westwood, mezclados con la moda dosmilera o Y2K.

Este estilo se volvió uno de los predilectos desde el año pasado, cuando Euphoria arrasó como una de las series más vistas de HBO junto a otras como House of Dragon, lo cierto es que ver a sus personajes llenos de brillantina en los ojos, dramáticos maquillajes y reveladores atuendos, remarcan el estilo que Bratz portó durante muchos años hasta que se dejaron de vender en 2008.

Alexa Demie, Zendaya, Sydney Sweeney, Barbie Ferreira y Hunter Schafer, nos mostraron diferentes atuendos dignos de una Bratz, a partir de prendas de mesh, ajustados looks con aires rockeros, botas militares negras muy Dr. Martens, crop tops, jeans a la cadera y sensuales piezas, aberturas, minifaldas y plataformas a su vez, añaden accesorios como bandanas, y maxi aretes o pulseras.