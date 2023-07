¡Trajo el glamour de Barbie a la realidad! Margot Robbie reveló la mente detrás de sus looks

El estreno de Barbie está cada vez más cerca, y la expectativa que ha generado esta película dirigida por Greta Gerwig, ha ido en incremento desde su anuncio el año pasado, cuando veíamos a sus protagonistas Margot Robbie y Ryan Gosling enfundarse en los famosos trajes de la muñeca más famosa del mundo.

Con una gran gira de promoción visitando países como Australia, Berlín, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, México y Londres, Margot Robbie ha recreado algunos de los looks más famosos de Barbie, viajando a estos países con la nostalgia del juguete acompañó a muchas mujeres de diferentes épocas durante su niñez.

Aludiendo a la primera Barbie con un vestido corto a rayas, blanco y negro en su país de origen mientras visitó Sidney, o los icónicos looks de las muñecas de los años 80 como ‘Día y Noche’ de 1985, ‘Totally hair’ y la versión ‘Earring Magic’ de 1992 en México y la muñeca para la premiere mundial ‘Barbie Solo in the Spotlight’ de 1961 , luciendo un imponente vestido de lentejuelas y guantes de ópera negros firmado por Schiaparelli, sumando unos diamantes de Lorraine Schwartz, Margot Robbie dio un golpe a la nostalgia con estos históricos conjuntos.

Pero la actriz de 33 años no lo hizo sola, detrás de ella, estuvo un estilista que se encargó junto con ella de hacer una exhaustiva búsqueda para recrear algunos de los looks de la muñeca más memorables y traerlos a la realidad ¿De quién se trata?

Andrew Mukamal, el estilista detrás de los looks ‘Barbie’ de Margot Robbie

Margot Robbie no trajo la nostalgia de Barbie sola, pues fue su estilista Andrew Mukamal, la mente maestra detrás de los icónicos looks que ha mostrado en la gira de promoción de la película que se estrena el próximo 20 de julio.

Y es que, qué sería de las celebridades sin un fashion stylist detrás, eso sí, recordemos que algunas estrellas han logrado afianzar su lugar en la moda sin trabajar con uno de ellos, tal es el caso de Salma Hayek o Blake Lively, pero otras han logrado grandes cosas como Zendaya junto a Law Roach.

Margot Robbie en Seúl (Chung Sung-Jun/Getty Images) (Chung Sung-Jun/Getty Images)

En el caso de la australiana de 33 años, fue Andrew Mukamal, el hada madrina que la ayudó a brillar, a través de algunos de los looks de Barbie más icónicos, Fue la propia actriz la que dio crédito al estilista de todos los conjuntos que usó, en los que, no siempre predominó el color rosa.

Fue en el estreno mundial en el que Margot Robbie declaró: “Estamos encontrando referencias de Barbie de décadas pasadas y solo haciéndolo realmente para los grandes fanáticos de Barbie, personas que realmente coleccionan esas Barbies. Esperamos emocionarlos. Estamos emparejando referencias de Barbie con grandes diseñadores”. Dijo en la premiere mundial de Barbie en Los Ángeles, de la que ya hay muy buenas críticas al respecto.

¿Quién es Andrew Mukamal?

Andrew Mukamal es un estilista neoyorkino cuyo portafolio incluye a una serie de celebridades como Billie Eilish, Carey Mulligan, Zoë Kravitz, Hailey Bieber y Channing Tatum, entre muchos otros.

Esta no es la primera vez que Mukamal trabaja junto a Margot Robbie, pues, en anteriores ocasiones, siendo él quien vistiera a la actriz australiana en su paso por la MET Gala con su vestido negro Chanel de corsé de transparencias. Su trabajo juntos gustó mucho al público luego de que los looks de la protagonista de Barbie fueran señalados de poco cuidados por su anterior estilista Kate Young.

Andrew Mukamal Instagram: @andrewmukamal (Instagram: @andrewmukamal)

Su incursión en la moda sucedió luego de que Mukamal se graduara de la escuela de Virgina, trabajando de forma independiente como estilista. Posteriormente, ingresó a una agencia de Relaciones Públicas y Marketing especializada en Moda, llamada ‘People’s Revolution’ donde fue descubierto por Kelly Coutrune, quien enamorada de su talento, preguntó sobre él hasta que se convirtió en su asistente personal.

Por ahora, Mukamal trabaja en Streeters una agencia dedicada a representar celebridades, quienes ayudan al estilismo de ellas para campañas, editoriales y desfiles, de diferentes marcas reconocidas.