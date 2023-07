No son simples looks rosas: Margot Robbie rindió tributo a las Barbies más icónicas ¿Cómo fue?

Margot Robbie cumplió 33 años el 2 de julio y sus atuendos de Barbie durante la gira de promoción de la película, la colocan como un verdadero ícono de estilo, utilizando prendas rosas que aluden a algunos de los conjuntos más icónicos de la famosa muñeca de Ruth Handler.

La actriz originaria de Australia, pasó su cumpleaños en Seúl, donde la festejaron con un hermoso pastel estilo vintage en color rosa con una corona de cristales que rodeaba su velita sobre una base rosa. Fue ahí donde Margot Robbie encendió las redes sociales, usando dos atuendos ochenteros de Barbie firmados por Versace.

Desde que vimos las primeras imágenes de Margot Robbie interpretando a Barbie en la nueva película de Greta Gerwig, supimos que el filme se convertiría en un verdadero ícono del estilo ‘Babrbiecore’ donde el rosa es el gran protagonista, pero es que no solo se tratan de atuendos de este color, sino de una oda a algunos de los looks más emblemáticos a través de la historia en la famosa muñeca.

No, ninguno de los looks que le hemos visto a la actriz de 33 años, ha sido puesto al azar, cada uno posee su propia historia con la muñeca y forma parte de algún punto del tiempo, en el que se volvió todo un ícono en los hogares de distintas generaciones que disfrutaron de historias junto a Barbie.

Margot Robbie rinde homenaje a Barbie a través de sus looks

No solo en su visita a Seúl, Margot Robbie utilizó algunos de los looks más emblemáticos de la muñeca, pues ha sido toda la gira de promoción de la película donde ha sacado del clóset algunos de los looks favoritos de Barbie.

Margot Robbie ha logrado despertar la nostalgia de aquellos que crecieron con Barbie desde generaciones desde los 60 hasta los 80, siendo uno los looks más icónicos el del vestido de escote strapless a rayas negro y blanco inspirado en la primera muñeca.

Los dos looks de Barbie ‘Day to Night’

Una mujer de negocios

En su paso por Seúl, Margot Robbie utilizó dos atuendos de Barbie ‘Day to Night’ de 1985, firmados por Versace, este look causó tal conmoción que rápidamente encendió las redes sociales, siendo estos, los conjuntos más comentados del fin de semana. En el primero se convirtió en toda una mujer de negocios con un look de traje sastre con falda midi y sombrero.

Perfecta para la fiesta

En segundo, cambió las formalidades por un vestido de falda de tul con un top brillante justo igual al de la muñeca de ese entonces, lista y perfecta para la fiesta, justo como lo alude la Barbie de esa época.

El look de la primavera

El pasado 25 de junio, Margo Robbie acudió a Los Ángeles, al Hotel Four Seasons de Beverly Hills, con un vestido corto en color rosa y lunares blancos firmado por Valentino, combinado por un bolso amarillo y zapatos de punta blancos, algo muy setentero sumando un brazalete de perlas.

