Barbiecore: la clave para usar la tendencia con éxito está en tu signo ¿Cómo combinarla?

El 2022 nos auguraba el éxito de la tendencia ‘Barbiecore’ luego de que Pierpaolo Piccioli fuera el encargado de dar un giro al color rosa gracias a su colección otoño/invierno 2022 para Valentino, de la que Zendaya fue protagonista, regalándonos algunos de los looks más icónicos a partir de este color.

De esta forma, pudimos ver como el color rosa se apoderaba de los clósets de los famosos, quienes, de alguna manera, plasmaban la belleza de este color a través de sensuales, formales, atrevidos y creativos looks, que no solo se redujeron a la ropa, también al cabello, beauty looks, uñas y demás.

Zendaya Pascal Le Segretain / Getty Images (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Con el estreno de la película de ‘Barbie’, dirigida por Greta Gerwig la tendencia ‘Barbiecore’ que se basa en el uso del color rosa en un total look, cobró mucha más fuerza, con tiendas y firmas de moda, dedicadas exclusivamente a mantener un espacio con diseños exclusivos que mantengan la estética hiperfemenina.

¿Cómo usar la tendencia Barbiecore según tu signo zodiacal?

No existe una sola forma de combinarla, hay mil maneras de utilizar ese toquecito rosa que te hará adentrarte por completo al mundo de Barbie, pero si todavía no sabes como combinarla, quizá tu signo zodiacal pueda ayudarte.

Aries

Aries, quien se caracteriza por ser uno de los signos con más energía, su vibra innovadora, tiene todo para apostar por looks más arriesgados como el look que Becky G presumió en Coachella, uniendo la tendencia Barbiecore con estilos cut-out.

Becky G Michael Loccisano / Getty Images for Coachella (Michael Loccisano/Getty Images for Coachella)

Tauro

La comodidad, frescura y elegancia de tauro se puede ver reflejada a través de looks de traje sastre donde combinen cortes rectos en pantalones, blazers y tops, ideales para un evento u oficina.

Géminis

La personalidad extrovertida de Géminis y su capacidad para adaptarse permiten que este sea un signo que logre brillar con cualquier atuendo, apuesta por lentejuelas, telas brillantes y otros looks que destaquen entre la multitud.

Cáncer

El signo al que apodan como ‘drama queen’ es un acreedor de looks de ensueño como los que Margot Robbie ha utilizado durante la promoción de la película Barbie, su característica emocional y su forma de ser se complementará perfecto con un conjunto rosa muy femenino.

Margot Robbie Getty Images: Jon Kopalof (Getty Images: Jon Kopalof)

Leo

Leo, un signo que roba la atención a donde quiera que va, la opción puede ser apostar por otras piezas igual de protagonistas que tú ¿Qué tal un abrigo de pelo? O una pieza sumamente llamativa en color rosa con algunos toques negros que mantengan tu sello empoderado.

Virgo

Uno de los signos más analíticos, organizados y metódicos, es bien representado por Zendaya, quien logró de hacer del color rosa todo un ícono de la moda, siendo una de las primeras en sumarse a la tendencia que enamoraría a todo el mundo.

Libra

El signo más equilibrado, Libra optará por un estilo que no caiga en la extravagancia, pero que luzca igual de hermoso, un pequeño blazer y una minifalda de tweed al estilo Chanel o el uso de prendas clásicas podría ser una buena opción.

Escorpio

Al caracterizarse por ser uno de los signos más atrevidos, firmes y sumamente poderosos, lo mejor que puede usar este signo de agua es un look que destaque su lado más sexy, justo como lo hace Megan Fox, con una falda ceñida y un top color rosa estilo látex, su look lo complementa con sandalias de tacón un pequeño bolso.

Sagitario

El signo de fuego que sin duda es todo un aventurero se adentra a buscar cosas nuevas, optar por grandes piezas de tul, grandes olanes y hasta zapatos de plataforma al estilo Valentino, son la opción.

Capricornio

El signo más tranquilo y apacible, no requiere de un exceso de atención, por lo que piezas mucho más discretas serían lo ideal para Capricornio, optar por algún vestido floral en tonos menos vibrantes, pasteles y piezas menos extravagantes.

Acuario

El signo que se caracteriza por su intelecto pero también por su forma de llevar la contraria al sistema, Acuario buscará dar un giro al los clásicos looks rosas. Como Shakira con su vestido Versace, apostó no solo por el Barbiecore, también por la moda de corsé.

Piscis

El signo más amoroso, creativo y emocional, no es para menos que Piscis se adentre a mezclar dos tendencias ‘core’ juntas, uniendo la moda Barbie con la de sirena, que también está siendo un verdadero hit este año.