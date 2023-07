La comparan con ‘Anabelle’: Margot Robbie y Zendaya son criticadas por fotos sin maquillaje

A tan solo unos días del estreno de Barbie, Margot Robbie es quien se ha robado los titulares por los nostálgicos looks que, en su momento, formaron parte del guardarropa de las muñecas de los 60, 70 y 80, a través de grandes firmas de moda como Versace, Schiaparelli, Balmain y Vivienne Westwood, que han logrado hacer posible esta hazaña.

La actriz, de 33 años, explicó que ella y su estilista, Andrew Mukamal, hicieron una exhaustiva investigación sobre algunos de los looks ícono de Barbie, para traerlos a la realidad y dedicárselo a los más grandes fans de la muñeca. Una especie de carta de amor para aquellos que han crecido junto a la creación de Ruth Handler.

Margot Robbie Matt Winkelmeyer / Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

De esta forma, la australiana logró brillar no solo con conjuntos rosas, también con otras prendas multicolores como rojas y negras, en el caso de su vestido corto que usó durante su gira por Londres y el elegante look que portó durante la premiere mundial de Barbie.

Fue así, que al paso de los días y las diferentes giras que ha hecho alrededor del mundo con motivo de promocionar su nueva película, la expectativa crece más y más por conocer en qué Barbie se convertirá ese día, aludiendo a la muñeca original, ‘Solo in the spotlight’, ‘Earring Magic’, ‘Totally Hair’, ‘Day to Night’, ‘Enchanted Evening’ entre otras.

Hombres atacan a Margot Robbie por foto sin maquillaje

No hay duda de que Margot Robbie es una de las mujeres más hermosas de Hollywood, y con participaciones en películas como ‘El Lobo de Wall Street’ mostró que además de talentosa, es realmente muy bella y un ícono sexy, pero las críticas no se han dejado esperar y han sido algunos usuarios los que empezaron a criticar a la actriz de 33 años.

Olvidando el glamour Barbie, en internet comenzó a circular una fotografía de Margot Robbie años atrás donde se veía completamente sin maquillaje y con cabello castaño, y es que previo a esa imagen se sumó otra actual donde se le ven algunos ligeros toques de delineado y rimel, donde la conversación entre usuarios comenzó.

Entre las primeras impresiones se leía tanto a hombres y mujeres comentar que pese a que sí tenía algo de maquillaje, la actriz seguía siendo igual de bella, pero no faltaron algunos que empezaron a criticar el aspecto físico de Margot Robbie, desatando la furia de algunos de los internautas.

El hilo de Twitter que mostraba la fotografía de Margot, se destapó la verdadera foto de la australiana de quien se le ve completamente al natural con un rostro limpio y cabello castaño sin su icónico rubio, fue un usuario el que comenzó a compararla con Anabelle, por otro lado, otros se sumaron a la ola de críticas y odio sin razón a la actriz comentando que tenía una belleza mediana, la tacharon de ‘vieja’ calificándola como un 7 y escribiendo que no es nada que no se encuentre en un video de Blockbuster de 1995.

Margot Robbie Twitter: @NicholasVerola (Twitter: @NicholasVerola)

Esto provocó una ola de comentarios defendiendo a Margot, y una usuaria fue la que visibilizó el tema de criticar los cuerpos ajenos: “Entre que dicen que Margot Robbie es ‘mid’ y que le bardean los pelos en los brazos a María Becerra, mi única conclusión es que los varones de acá están tan quemados por internet que ven a una mujer y se asustan. No sean p*tos”.

No solo Margot Robbie, critican el aspecto físico de Zendaya

Margot Robbie no fue la única que sufrió de ataques, también la estrella de ‘Euphoria’ Zendaya, quien constantemente ha sido criticada por su aspecto fuera de los eventos sociales, fue específicamente el usuario @el_pensador12 “Aún así es mil veces más linda que la sobrevalorada por los progres Zendaya”.

Esta práctica se ha viralizado, comparando al ícono de moda con otras mujeres poniendo en duda su belleza y desatando una ola de comentarios en defensa de la novia de Tom Holland.

