Midge, Allan y Kelly: Barbie dejó estos personajes por una razón ¿Muy polémicos para su época?

El día más esperado llegó, y hoy por fin se estrena Barbie, después de una larga espera y gran expectativa, la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, está en todos los cines.

La ola color de rosa, viene gestándose desde hace un año, cuando vimos a los protagonistas utilizar un vistoso look color neón y patines amarillos que, por cierto, ya son toda una realidad gracias a la marca Impala, que lanzó el modelo exacto que sale en la pantalla grande.

Esto no es lo único que se ha traído al mundo real de Barbie, pues la casa Malibú de la que es poseedora, la famosa muñeca creada por Ruth Handler, ya está disponible para renta a través de la aplicación de Airbnb.

Margot Robbie Getty Images: Chung Sung-Jun / Lia Toby / Jon Kopaloff (Getty Images: Chung Sung-Jun / Lia Toby / Jon Kopaloff)

Si pensabas que todo acababa ahí, Margot Robbie, hizo a los fanáticos de Barbie una carta de amor, cuando se enfundó en algunos de los looks más icónicos, convirtiéndose en una muñeca de tamaño natural. Desde su primera aparición con un traje de baño a rayas en blanco y negro, hasta pasar por los lujosos vestidos de ‘Barbie Enchanted Evening’ o su versión ‘Solo in the Spotlight’, haciendo un verdadero homenaje a cada uno de sus personajes.

Pero hay algunos de los que la marca ‘prefiere no hablar’ y descontinuó por una razón específica, eran demasiado para su época.

Greta Gerwig sumó a la película de Barbie a dos de sus personajes más polémicos

A principios de abril, Greta Gerwig hizo un ‘anuncio triunfal’ de los actores que se sumarían a la película de Barbie, en la que, además de contar con la presencia de Margot Robbie y Ryan Gosling, sumó otras grandes estrellas como Emma Mackey de ‘Sex Education’, Dua Lipa, America Ferrera y Nicola Coughlan de ‘Bridgetton’, solo mencionar algunos.

Pero hubo dos que se llevaron todas las miradas que fueron el personaje de Michael Cera y Emerald Fennell por una simple razón, fueron descontinuados hace mucho tiempo por su polémica, pero ellos no han sido los únicos ¿Quiénes son los otros personajes que extrañamos de Barbie?

También te podría interesar: Esta es la verdadera razón por la que Barbie siempre está de puntillas

Allan, Midge, Kelly y otros personajes que fueron descontinuados

Allan y Midge

La sorpresa llegó cuando los famosos pósters virales de Barbie mostraron a Michael Cera interpretando a ‘Allan’, quien fuera el mejor amigo de Ken, a esto se sumó la foto de Emerald Fennell quien haría a ‘Midge’, pero ¿Por qué ambos van juntos? principalmente porque ellos serían quienes representarían una familia tradicional en el mundo de las muñecas Barbie.

Alan mejor amigo de Ken Instagram: @matel (Instagram: @matel)

La controversia viene en la representación de ‘Midge’ que terminó escandalizando al mundo por su embarazo, además que fungiría como la contraparte de Barbie. Por su baja popularidad, los muñecos fueron retirados en los 90, tras su lanzamiento en 1964.

Midge mejor amiga de Barbie Instagram: @matel (Instagram: @matel)

¿Qué pasó con Kelly, la hermana de Barbie?

La adorable muñeca lanzada en 1995, se retiró en 2010, aunque podría parecer que desapareció, Mattel ha comentado que esto no fue así, y que solo se había cambiado el nombre de la misma por ‘Chelsea’ para que fuera conocida en todo el mundo.

Kelly hermana de Barbie Instagram: @matel (Instagram: @matel)

Ken ‘Sugar Daddy’

En pleno festejo por el 50 aniversario de Barbie, Mattel lanzó en 2009, un personaje que causó polémica, por las características de su muñeco, quien parecía de edad adulta y adinerado, al que llamaron Palm Beach Sugar Daddy Ken.

A pesar del atropellado juego de palabras, la razón de su nombre vendría de su mascota llamada ‘sugar’ y no tanto por una relación entre un hombre mayor rico y una joven damisela, eso sí, también se dijo que este muñeco estaría pensado para formar parte de una colección para adultos.

Barbie a la que le crecen los senos

No solo Kelly sufrió cambios, también ‘Skipper’ otra de sus hermanas quien, luego de verse en la ‘necesidad’ de convertirla en adolescente, Mattel lanzó una muñeca en 1975 a la que las niñas podían ver desarrollarse con solo girar su brazo, dejando su evidente cambio en el crecimiento de sus senos.

Ken con aretes

En 1993, Barbie volvió a colocarse en el centro de la polémica con el lanzamiento de un Ken que formaría parte de la colección ‘Earring Magic’, el terror no solo provenía por la ropa que utilizaba el muñeco en tonos morados y rosas, sino por sus accesorios, portando un arete en la oreja izquierda (en esa época se decía que era una señal de decir que eras gay) y un collar que terminaba en un dije circular, al que el periodista Dan Savage catalogó como un anillo para el pene.

También te podría interesar: ¡Del encanto rosa a looks Chanel! El vestuario de la película de Barbie esconde 5 secretos