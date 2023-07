“¡Te faltó una joya más!”: tunden a Georgina por lucir joyas de más de 100 mil dólares

Georgina Rodríguez se colocó una vez más en el ojo del huracán no solo por presumir sus lujosas vacaciones en su yate junto a Cristiano Ronaldo, sino por las joyas que portaba mientras nadaba en el mar, causando controversia en redes sociales.

Y es que, en marzo, cuando la empresaria estrenaba la segunda temporada de su reality en Netflix, llamada ‘Soy Georgina’, la novia de Cristiana Ronaldo buscó promover un discurso de humildad, del que también fue criticada, pues algunos usuarios en internet, resaltaron los lujos que la socialité no se ha cansado de mostrar en sus redes sociales donde acumula más de 50 millones de seguidores.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo con sus hijos Instagram: @georginagio (Instagram: @georginagio)

Durante una entrevista en el Hormiguero, Georgina Rodríguez, comentó que buscaba implantar en sus hijos un modelo de crianza en el que los pequeños tuvieran el valor de la humildad por encima de todo, y que aprendieran a reconocer el esfuerzo que cuesta ganarse las cosas.

Sin embargo, la argentina parece haber hecho oídos sordos de su propio discurso, pues algunas de sus publicaciones han logrado enfurecer a sus seguidores, quienes en repetidas ocasiones la acusan de mostrar sus lujos sin tapujo alguno, olvidando por completo el mensaje de humildad que tanto busca proclamar.

Sus últimas vacaciones fueron la gota que derramó el vaso, y algunos de los internautas no evitaron comentarle que “le faltó una joya más” mientras se daba un ‘chapuzón’ en la playa, mostrando algo más que un bikini mientras disfruta de su yate.

Tunden a Georgina Rodríguez por mostrar sus joyas en sus últimas vacaciones

Hace una semana Georgina Rodríguez presumió sus vacaciones familiares con una fotografía donde se le podía ver paseando abordo del yate ‘Azimut Grande 27′ junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos ¿El destino? Cerdeña, Italia, hasta ahí iba todo viento en popa, hasta que el ojo de los usuarios no pudo evitar pasar por alto los lujos que portaba la empresaria.

Georgina Rodríguez Instagram: @georginagio (Instagram: @georginagio)

La argentina mostró un collar y un par de aretes de oro blanco con diamantes y rubíes que fueron valuados por el especialista Daniel Nicolás, del portal ‘The Luxonomist’ quien habría comentado que estas joyas rondarían un valor aproximado a los 100 mil dólares que no ha soltado con sus tres bikinis diferentes en color verde, blanco y negro.

Además de las lujosas joyas, Georgina Rodríguez fue criticada por usar estos trajes de baño reveladores de ‘Calzedonia’ para las reglas de Arabia Saudita, donde radica actualmente. Las piezas de joyería fueron comparadas con el famoso anillo que Carlos III regaló a Lady Di por su forma.

Más allá de las joyas, el lujo de su ropa

Georgina Rodríguez no solo mostró sus lujosas joyas, también parte de su guardarropa que, como sabemos, se compone de famosas marcas de moda, mostrando un lujoso reloj de 72 mil dólares, de Jacob and Co., un bolso Hermes, vestidos de SKIMS y Diesel así como gafas de Prada y Fenty.

