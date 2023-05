Una mexicana inspira el estilo de Georgina: dejó el ego atrás y se rindió a sus encantos

La semana pasada, el Festival de Cannes nos dio algunos de los looks más cautivadores de la gala, donde las famosas no solo brillaron, sino que se atrevieron a innovar y por qué no, desafiar el propio protocolo, como Bárbara Mori y Jennifer Lawrence, quienes aparecieron con un peculiar calzado durante el evento.

Con celebridades desfilando en su alfombra como Salma Hayek, Dua Lipa, Scarlett Johansson y Elle Fanning, no podían faltar en su lista, la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez y Eva Longoria, quienes destacaron por su forma de vestir con aires parecidos en sus vestidos.

Este no solo fue un crossover, sino una de las amistades que no esperábamos que sucedieran, pues ambas se deshicieron en halagos hacia la otra, mostrando la admiración que sienten la una por la otra.

Georgina Rodríguez y Eva Longoria: la amistad que no sabíamos que necesitábamos

Georgina Rodríguez fue una de las selectas invitadas a la ‘Gala amFAR’ que es de las más esperadas del Festival de Cannes, dedicada a la recaudación de fondos para la lucha contra el sida, para este evento, la argentina de 29 años, lució un vestido corto negro de Ali Karoui con un collar de la joyería Chopard.

Este look remontó a algunos hacia aquel vestido que Shakira utilizó hace un año, mismo de Mônot, que combinó con unos guantes de ópera de transparencias, excepto que el conjunto de Georgina Rodríguez se caracterizó por ser corto y abierto de un extremo.

Fue durante ese mismo evento que la influencer se encontró con Eva Longoria, donde cada una mostró la admiración que sienten hacia la otra, ambas se tomaron un momento para platicar y posar muy sonrientes para las cámaras del Festival de Cannes.

Georgina Rodríguez y Eva Longoria Instagram: @evalongoria (Instagram: @evalongoria)

Mientras, Georgina Rodríguez comentó sobre Eva Longoria: “Una inspiración. La más bella de todas”, la actriz de ascendencia mexicana, hizo lo propio y dijo: “Una de las mujeres más hermosas del mundo. ¡Me encantaba verte!”.

¿El look de Eva Longoria se conectó con el de Georgina Rodríguez?

A sus 48 años, Eva Longoria demostró que la sensualidad no se pelea con la edad, es así, que para su paso por el evento de Cannes, la actriz de ‘Esposas Desesperadas’ utilizó un sexy vestido de transparencias negro con un body del mismo color, cuello alto y hombreras, que brillaba por las incrustaciones de pedrería que había en él.

Ese mismo look hizo que ambas celebridades de alguna manera pareciera que usaron looks muy parecidos, tonos negros, un toque de brillo y mucha sensualidad, tanto, que incluso al sentarse juntas se notaron aún más las similitudes.

Además, durante ese mismo evento, Eva Longoria, también se sumó a la lista de famosas que llevaron tenis, junto a su esposo Pepe Bastón, mostrando que la elegancia no está peleada con la comodidad.