“Quieres ser la protagonista”: tunden a Georgina por mostrar lujos en la fiesta de sus mellizos

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez festejaron por todo lo alto el cumpleaños número 6 de sus mellizos Eva y Mateo, con una particular fiesta de doble temática para los pequeños, por un lado, el niño gozó de una decoración de futbol, mientras que su hermana, optó por algo de cuentos de hadas con ‘La Sirenita’.

Y es que Georgina Rodríguez no ha dejado de celebrar, pues hace apenas un par de días, la influencer, compartió la graduación de su hermana mayor, Ivana, a quien hemos podido en repetidas ocasiones acompañándola en su reality show de Netflix, ‘Soy Georgina’.

Georgina Rodríguez Instagram: @georginagio (Instagram: @georginagio)

La orgullosa hermana compartió unas emotivas palabras para Ivana a través de un video posteado en su cuenta de Instagram, acompañada de la canción ‘Unstoppable’ de Sia y recordó su pasado humilde, aplaudiendo la perseverancia que tuvo y los días de esfuerzos para concluir su licenciatura.

“Tus comienzos en Madrid, tu material de estudios pagado a plazos, tus interminables días de trabajo, de universidad y las mil horas de metro, en el que de él hacías tu lugar de estudio y tu comedor. Ha sido un camino muy largo, en el que hemos vivido nuestros peores y mejores momentos de nuestra vida. Pero aquí seguimos unidas y venciendo.”

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo celebran el cumpleaños de Eva y Mateo

El 5 de junio Eva y Mateo, los mellizos deCristiano Ronaldo cumplieron 6 años, y los orgullosos padres no podían quedarse sin un magno festejo, es así, que entre un letrero de neón donde se leía ‘Happy Birthday’ y globos de colores morado, verde, amarillo, blanco y lila, dorado con tintes metalizados.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo celebran el cumpleaños de sus mellizos Eva y Mateo Instagram: @georginagio (Instagram: @georginagio)

Los pequeños disfrutaron de una fiesta de doble temática, mientras la mesita de Eva estaba completamente decorada con objetos marinos, mezclando estrellas de mar, aletas de sirena, perlas y escamas que se plasmaron en su pastel de cumpleaños. Mateo disfrutó de objetos alusivos al futbol, demostrando que está buscando seguir los pasos de su padre, Cristiano Ronaldo.

Las mesitas de cada uno, tenían una estampa donde se leían sus nombres con los personajes según la temática de cada uno de los pequeños.

Las críticas a Georgina Rodríguez por la fiesta de cumpleaños de sus mellizos

La influencer fue duramente atacada luego de postear algunas instantáneas del cumpleaños de sus mellizos, pues varios usuarios no evitaron notar que Georgina Rodríguez de nueva cuenta estaba presumiendo los lujos que posee, ‘poniéndose a ella en primer lugar’ y es que la pareja de Cristiano Ronaldo, mostró una galería de fotografías donde posteó primero una ‘sugerente’ foto suya, mientras mostraba su look de vestido blanco ceñido y botas moradas metalizadas.

A lo largo de las fotografías se vio como enseñaba su reloj y las joyas que adornaban sus dedos índice y anular, con grandes y voluptuosos anillos.

Georgina Rodríguez Instagram: @georginagio (Instagram: @georginagio)

Entre los comentarios se leía: “El manicure que exhibe en la última foto, (por no hablar de las joyas y el reloj) seguramente costó más que la fiesta de los niños. Yo me quedó helada con la escenografía y decoración de los cumples de los niños, como si fueran gente humilde, vaya, que se puede ser millonario y ser humilde también, obviamente, pero entonces ya no habría lugar para la última foto. Que con lo que cuesta una sola de sus bolsas tendrían los hijos una fiesta espectacular!”, “Es el cumpleaños de los niños y tú quieres ser la protagonista, no se te olvide que todo lo que tienes es gracias a Cristiano”, “No entiendo por qué enseñas el reloj X con valor X en las fotos del cumpleaños de tus hijos?”.

