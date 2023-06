Georgina y Geraldine tienen la fórmula para impactar con vestido y botas a los 40 y 30

Georgina Rodríguez se colocó en el ojo del huracán luego de publicar unas polémicas fotografías del festejo de sus mellizos Eva y Mateo, quienes cumplieron seis años y fueron celebrados con una fiesta de doble temática enfocada en sirenas y fútbol.

Fue así que la influencer, mostró nuevamente los lujos que posee, cosa que molestó a los usuarios quienes, nuevamente, hicieron ver Georgina Rodríguez no estaba siguiendo el discurso que tanto ha buscado promover en su reality show de Netflix, hablando sobre valores de humildad y cómo es que busca criar a sus hijos bajo estos ideales.

Georgina Rodríguez / Cristiano Ronaldo / hijos Instagram: @georginagio (Instagram: @georginagio)

Y es que, la pareja de Cristiano Ronaldo, se llevó el protagonismo luego de publicar las ostentosas joyas que posee y un lujoso reloj, dentro de la misma galería de fotos, donde compartía más sobre el festejo de sus hijos.

Lo que tampoco pasó desapercibido fue el look que utilizó, combinando vestido y botas, la tendencia que reinará esta temporada de primavera verano 2023, mezclando elementos chic para presumir su atuendo.

Georgina Rodríguez y Geraldine Bazán enseñan a combinar vestido y botas esta primavera/verano 2023

Geraldine Bazán se conectó con la esposa del famoso futbolista mostrando uno de sus looks más cómodos y ligeros durante su visita a Somiedo, España, donde compartió una divertida fotografía donde mostraba su calzado con suciedad comentando “Acá pisar 💩 es de buena fortuna y con la derecha más! Que va!!!”

Con una enorme sonrisa, Geraldine Bazán muestra que su brillo nada lo apaga y ha sabido como salir adelante tras su separación con el actor Gabriel Soto, mostrándose feliz junto a sus hijas y compartiendo más de sus viajes en sus redes sociales donde acumla poco más de 5 millones de seguidores.

Geraldine Bazán Instagram: @geraldinebazan (Instagram: @geraldinebazan)

¿Cómo combinar botines y vestido como Geraldine Bazán?

Quizá uno de los looks más boho que ha presentado Geraldine Bazán fue el que utilizó en Somiedo, donde mostró que la tendencia de botas metalizadas no se quedó en 2022 y que de hecho sigue siendo una de las grandes ganadoras de la temporada, es así que optó por usar un vestido blanco holgado junto a una chaqueta de mezclilla y botines plateados de punta combinado con lentes de sol.

Un look donde la comodidad y el glamour logran predominar, pues es un básico que no puede faltar en el armario.

¿Cómo combinar botas altas y vestido como Georgina Rodríguez?

Por otro lado, tenemos a Georgina Rodríguez quien apuesta por atuendos más arriesgados y extravagantes, siendo ella la que, si buscas experimentar con algo más atrevido, el look de la influencer es el indicado.

La novia de Cristiano Ronaldo, optó por un vestido ceñido al cuerpo corto en color blanco, a este look sumó unas botas altas ‘Eva’ de Le Silla en color morado con un efecto tornasol metalizado sumando un beauty look de cabello lacio y maquillaje natural, añadiendo la cereza del pastel un reloj Hublot “Spirit of big bang king gold rainbow” con un valor de poco más de millón y medio de pesos o bien cerca de 92 mil dólares.