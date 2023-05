¡Una reina gótica! Estefanía Villarreal presumió un radical cambio de look con cuerpo de sirena

Estefanía Villarreal, la actriz que diera vida a la icónica ‘Celina Ferrer’ en la telenovela RBD protagonizada por Anahí, Maite Perroni y Dulce María, deslumbró durante la presentación de la colección crucero de Dior, cuya sede tuvo lugar en nuestro México lindo y querido, teniendo como spot, el Antiguo Colegio de San Ildefonso.

Recordemos que entre las estrellas invitadas, también se encontraban otras grandes mujeres que han llevado el nombre de México en alto, como Aislinn Derbez, Yalitza Aparicio, Mabel Cadena, quien hace poco compartió créditos junto a Tenoch Huerta en Black Panther: Wakanda Forever, Esmeralda Pimentel, Fabiola Guajardo, Karla Souza y hasta Alicia Keys.

Yalitza Aparicio Foto por: Manuel Velasquez/Getty Images para Christian Dior (Manuel Velasquez/Getty Images)

Recordemos que más allá de la actuación, Estefanía Villarreal se diversificó en la industria, dedicándose a otra de sus grandes pasiones, el mundo de la moda, donde ha formado parte de campañas como Levi’s, Swarovski, H&M y claro, la marca francesa con la que ha venido trabajando más de cerca, Dior, comandada por Maria Grazia Chiuri.

También te podría interesar: Con un mini vestido de terciopelo, Estefanía Villarreal mostró su lado más sensual

Estefanía Villarreal presume sus curvas con vestido de dos piezas

Los miembros de RBD han adquirido un segundo aire luego del anuncio de su regreso a los escenarios, donde el público podrá corear algunos de los temas más famosos de la telenovela, como ‘Sálvame’, ‘Sólo quédate en Silencio’, ‘Este Corazón’ y ‘Tras de Mí’.

Pese a que no se trata de sus protagonistas esta vez, Estefanía Villarreal ha sabido cómo robarse el corazón de muchos y empatizar con las personas a través de su proceso para bajar de peso, en el que, en su momento, comentó que había perdido 70 kilos desde su participación en RBD.

Es importante hacer un especial énfasis acerca de la opinión que podemos dar respecto a los cuerpos de otros, pues no tenemos derecho a emitir ningún juicio, no importa la intención con la que se haga, por los procesos mismos que enfrenta cada persona para verse de esa forma.

De esta manera, hemos visto el gran cambio que Estefanía Villarreal ha enfrentado, luciendo una imponente figura en el desfile de Dior, donde combinó una falda con tintes muy mexicanos alusivos a la charrería en colores negros con estampado floral y una blusa de transparencias, con un top de cuero y plataformas negras.

También te podría interesar: Modelos Plus-Size que rompen con los estereotipos y crean una nueva forma de ver la belleza

Le llueven elogios a Estefanía Villarreal por su look en Dior

La ojiverde logró acaparar las miradas y los aplausos de sus seguidores, quienes no pararon de elogiar su look donde presumía su cambio físico, que desde el 16 de febrero ya había mostrado en la campaña para el perfume ‘Miss Dior’, donde le escribieron “Quien diría que de todas las ex rebeldes tú serías la más preciosa en el futuro”.

Fue en su última foto compartida donde, fans, no pararon de compararla con una diosa, escribiéndole: “Esta chica siempre ha sido impactante y hermosa! Que Continúe cosechando éxitos”, “Preciosa mi Stefany me identifico tanto contigo y sigo con el proceso , tú lo sabrás y sigue así hermosa”, “Tú SIEMPRE HERMOSA, sobretodo por ser quien eres / como eres”, “Ella está para protagonizar una serie en Netflix ya”.