Estefanía Villarreal: De amiga de Mía Colucci a directora del Elite Way School

Celina Ferrer, personaje interpretado por Estefanía Villareal en Rebelde regresó al remake creado por Netflix como la directora del Elite Way School.

La recordada amiga de Mía Colucci regresa a las pantallas a 17 años del debut de la serie que causó revuelo en toda Latinoamérica y aunque su papel no figuraba como uno de los principales su historia quedó en la memoria de los fans.

Mientras que su personaje como Celina enfrentaba algunos problemas por su aspecto físico, la actriz se convirtió en toda una modelo sexy y ahora presume sus trabajos en sus redes sociales.

View this post on Instagram

De igual manera, Villareal no estuvo del todo alejada de las pantallas pues también s ele pudo ver en telenovelas como ‘Cuidado con el ángel’, ‘Un refugio para el amor’ y ‘Yo no creo en los hombres’.

View this post on Instagram

El nuevo elenco conformado por Andrea Chaparro como MJ, Alejandro Puente como Sebastián Langarica, Azul Guaita como Jana Cohen y Segio Mayer Mori, como Esteban, será dirigido por Celina Ferrer.

Durante la bienvenida al Elite Way School se puede ver a Estefanía recordando su amistad con Mía Colucci personaje interpretado por Anahí así como los uniformes de cada uno de los RBD.

Un audiovisual que les removió los sentimientos a los fans de la primera generación quienes añoran volver a verlos a todos reunidos.

“Yo siendo rebelde antigua generación me siento emocionada por eso grandes recuerdos”, “Amo rebelde de México 2004 y me emocioné demasiado con cada una de las referencias de lo que pasó en la novela y me da gusto que al menos estén 2 del elenco de esos tiempos, me gustaría que para la próxima temporada haya al menos una aparición de los RBD, sería muy hermoso”, “Celina voy a ver la serie solo por ti”, “Que bonitos recuerdos”, se lee en los cometarios de Youtube.

— Fans de Rebelde