Como una sirena con bikini amarillo: Maite Perroni reveló el secreto para mantener su figura

El día de ayer, Maite Perroni y Andrés Tovar, protagonizaron los titulares, luego de confirmar la noticia que se había estado rumorando durante el fin de semana pasado, dando la bienvenida a su pequeña Lía, a quien recibieron con mucho amor en Estados Unidos.

Las reacciones no tardaron en aparecer, entre los comentarios que recibieron, se encontraron los de sus compañeros de cast en RBD, Anahí, Christian Chávez y Dulce María, quien escribió “Bebita hermosa bienvenida!! y también a la nueva mamá hermosa los queremoooos!!”.

Aunque pocas imágenes pudimos disfrutar de la actriz en su etapa de embarazo, no hay dudas de que se colocó entre las famosas más tiernas gracias a sus looks que se ceñían a la elegancia y comodidad durante la dulce espera de Lía.

Y es que, Maite Perroni, además de ser una de las famosas más queridas del espectáculo en México, es una de las figuras con mayor estilo, mostrando que el blazer no solo es sinónimo de formalidad, sino que se puede combinar para potenciar los outfits diarios, aunque esto no es todo, pues en diferentes ocasiones hemos visto como luce las tendencias a su manera, y la playa no sería la excepción.

También te podría interesar: El sexy bikini con el que Maite Perroni se convirtió en la reina del verano ¡Robó el aliento!

Maite Perroni se colocó como la reina del estilo de playa con este bikini amarillo

Maite Perroni es quizá una de las famosas con mayor formalidad, demostrando que las camisas y trajes de corte sastre pueden hacernos lucir chics y destacar entre el resto sin la necesidad de ser ‘tan extravagantes’.

Y aunque pocas veces pudimos verla en traje de baño, fueron algunos shootings de revistas, los que desataron el lado más sensual de la cantante, quien presumió una figura de impacto, a sus 24 años, cuando posó en la revista H, pero esta no fue la única vez que mostró sus mejores looks de playa.

Con una serie de fotografías para la revista GQ, a sus 32 años, Maite Perroni repitió la hazaña con un bikini amarillo que, casi 10 años después, causará furor esta temporada de primavera/verano 2023.

Luciendo una figura envidiable, Maite Perroni posó el día de su cumpleaños para esta importante editorial, donde presumió otros conjuntos de playa. Pero el amarillo es el que llama la atención, pues sin duda es la prenda que reinará este verano.

Y es que recordemos que los colores que estarán en tendencia durante esta temporada serán aquellos que aporten más vista al look, inclinados hacia los fluorescentes y una paleta en tonalidades pastel, donde también se puede incluir el amarillo.

También te podría interesar: Cynthia y Maite ya tienen el nombre de sus bebés: este es su emotivo significado

Maite Perroni y la historia detrás de su bikini amarillo

Durante una entrevista para ‘Las Estrellas’ Maite Perroni se sinceró sobre su dieta y comentó que en realidad no es una ávida fanática de los gimnasios, aunque eso sí, disfrutaba del kickboxing y el baile, además demostró que para presumir una figura de impacto, no es necesario matarse con una dieta, sino ser consciente de lo que comemos y mantener el equilibrio para seguir disfrutando de lo que más nos gusta.

Fue la propia actriz quien contó una peculiar anécdota luego del shooting donde presumió su bikini amarillo para GQ, comentando que esa sesión la hizo un 9 de marzo (el día de su cumpleaños) y después de hacer la sesión, se dedicó a comer pastel de chocolate todo el día como festejo.