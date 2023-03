Igual que Nadia Ferreira: Maite Perroni lució su baby bump de forma elegante, cómoda y chic

Maite Perroni está cada vez más cerca de conocer a su primera hija, junto a Andrés Tovar, compartiendo para todos sus fanáticos la primera sesión profesional de la mano de la revista CARAS, donde habló más acerca de su maternidad y su regreso a RBD.

Mientras espera la llegada de su bebé, la actriz de ‘Triada’ acaba de compartir vía Instagram stories, un poco de sus vacaciones en la playa junto a su madre Maite Beorlegui donde se leía “último viaje antes de que llegue la bebé y para festejar nuestros cumpleaños”, acompañado de un video donde se disfruta de una puesta de sol.

Maite Perroni Instagram: @maiteperroni

Sin duda, su felicidad se desborda a través de redes sociales e incluso, el público también ha mandado algunos mensajes de apoyo y amor hacia la actriz en esta nueva faceta que está viviendo.

Nadia Ferreira y Maite Perroni apuestan por la comodidad para sus looks maternales

Nadia Ferreira, el ícono de estilo dentro y fuera de las pasarelas, es una de las famosas que presume que la moda no se transforma, y que como hiciera Rihanna, la maternidad también puede ayudarnos a presumir de una de las mejores facetas que una mujer podría vivir.

A través de estilizados looks, la modelo paraguaya, muestra que la elegancia no está peleada con la comodidad y Ferreira mezcla estos dos para lucir atuendos chics a través de suéters, pants, tops, blazers de tweed, porque Chanel no podría faltar y sobretodo vestidos de algodón ceñidos al cuerpo que permiten que su ‘baby bump’ sea visible sin estar apretada.

Nadia Ferreira combina estos elegantes looks, con piezas cómodas, elásticas y zapatos bajos o flats.

El estilo y la comodidad no están peleados para Maite Perroni: así fue su nuevo look de embarazo

Maite Perroni, hace unos días, posó junto a su entrañable amiga Jessica Coch, la actriz mexicana conocida por sus papeles de villana en telenovelas mexicanas, y es que en innumerables ocasiones, han mostrado su gran amor y apoyo que se tienen una a la otra. Fue entonces que la amiga de la ‘RBD’ compartió una tierna imagen que deja ver la pancita de la esposa de Andrés Tovar.

Las famosas se deshacen de las ideas tradiciones sobre ropa de maternidad y dan un nuevo giro, en este caso Maite Perroni, recuerda a la modelo y aspirante a Miss Universo gracias al uso de una gabardina en color beige y un vestido rosa midi ceñido al cuerpo que permitía ver su ‘baby bump’ y es que la comodidad y elegancia también estuvo presente, en este caso con tenis blancos en lugar de flats, añadiendo piezas de colores más tiernos a comparación de la sobriedad de Nadia Ferreira.

La nueva foto de Maite Perroni mostrando su ‘baby bump’ desata tiernos comentarios

Maite Perroni es una de las famosas más queridas del espectáculo mexicano y es que su trabajo no solo estuvo en RBD, también ha brillado en otros proyectos como telenovelas, además de producciones de una de las plataformas de streaming más importantes. La nueva foto presumiendo su pancita enterneció al público desatando comentarios donde se leía: