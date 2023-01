¿Cuántos meses de embarazo tiene Maite Perroni?: así planea criar a su bebé junto a sus amigas

La actriz y cantante, Maite Perroni reveló hace unas semanas que se convertirá en madre por primera ocasión alado de su esposo y amigo de hace más de 20 años, Andrés Tovar, con quien hizo oficial una relación en octubre de 2021.

Desde que inició su noviazgo, la intérprete de 39 años, ha sido señalada por una presunta infidelidad, sin embargo, en múltiples ocasiones ha rechazado esta versión y es que supuestamente ella sería la tercera en discordia entre su ahora marido y Claudia Martín.

“Cuando la vida te regale la oportunidad de volver a empezar, no dudes en pedir desde lo más profundo de tu corazón lo que tu alma anhela encontrar; esto nunca va a dejar de sorprenderte” , fueron parte de las palabras que compartió en su cuenta de Instagram para anunciar su historia de amor con Tovar.

¿Cómo fue la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar?

La cantante de RBD anunció su compromiso el 12 de septiembre del año pasado, mediante una serie de fotos junto a su amado Andrés, donde se les veía muy acaramelados y mostrando su anillo, “Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad. Te amo, amor de mis vidas”, fue parte de su mensaje.

La boda llegaría a realizarse a inicios de octubre de 2022 y, de acuerdo con una entrevista realizada por la periodista La Roiz, Maite contó que durante la celebración fue que surgió la idea del reencuentro de la agrupación musical en la que participó junto a sus amigos.

¿Cómo se dio el reencuentro con RBD?

“Sucede que durante la boda se da un momento mágico y súper especial, que si yo te cuento una anécdota, cuando estábamos planeando la boda el DJ me dijo: cuáles son las canciones que no se pueden tocar en la boda y yo le dije RBD y se sorprendió, y me dijo: ¿por qué no puedo poner RBD en tu boda? Y le digo, porque van a ir mis amigos, no los artistas”, contó durante la entrevista

Al llegar la hora de la fiesta todo mundo estaba celebrando, cuando de pronto ellos mismos fueron a pedir la canción y fue “un momento súper increíble, súper amoroso”. Ahí fue cuando organizaron la gira del regreso y se dio en solo un mes y medio, le reveló a la periodista.

Maite Perroni inició el año anunciando su embarazo y así ha recibido la maternidad

Maite Perroni inició el año anunciando su embarazo y en la charla con La Roiz, reveló que empezará la gira luego del nacimiento de su bebé; asimismo, aseguró que compartirá la maternidad con sus amigas, Anahí y Dulce María.

“Es un momento de verdad muy especial, imagínate que año me espera. Me estoy preparando para ello, desde lo físico, lo emocional para poder vivir esta etapa y la verdad es que es una etapa hermosa, no me puedo quejar, al contrario, me siento bendecida y súper afortunada” , comentó.

La actriz dijo estar desbordada de amor y agradecimiento, pues en esta etapa personal que se encuentra atravesando dijo sentirse acompañada por mucho amor y apoyo, pues se siente respaldada para dar este paso tan importante junto a sus compañeras de RBD:

“El hecho de compartir esta etapa es un reto y una gran oportunidad para seguir aprendiendo y, que además, mis amigas que ya tienen experiencia me van acompañando y coacheando con tips, consejos y sugerencias”.

Sin embago, en los últimos días Dulce María reveló por “error” un estimado del mes en que navcerá el bebé de Maite, lo cual, era un secreto a voces, ya que los fans lo notaban y la prensa especulaba que la cantante se había casado embarazada.

La influencer @Chamonic3 filtró una foto de Maite con su pancita bastante avanzada: “Maite Perrioni con su pancita. A lo que se ve en la foto ya está avanzado su embarazo. ¿Cuánto creen que tenga? Yo digo 7 meses”, precisó la influencer.