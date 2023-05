En modo ‘loba’: Itatí Cantoral apostó por un look cobrizo como Shakira y Megan Fox, así brilló

Shakira / Megan Fox / Itatí Cantoral YouTube: "Shakira, Anuel AA _ Me Gusta (Official Video)" / Getty Images: Michael Loccisano / Instgram: @itatic_oficial

Itatí Cantoral dejó atrás el rubio para apostar por un look que no le veíamos desde su participación en ‘María la del Barrio’ junto a Thalía, donde nos regaló a uno de los personajes más recordados de la televisión como ‘Soraya Montenegro’.

Y es que, el rubio, por mucho tiempo acompañó a la camaleónica actriz, que no importa el papel que le pongan, pues siempre sabe cómo cautivar a su público, ya sea con el drama de una villana, la felicidad de la comedia o el toque de drama de una damisela en apuros, pero esta versatilidad no solo se ve a través de la pantalla, también está en sus looks.

Itatí Cantoral

De esta forma, se despidió del rubio con mechas platinadas y tonos castaños que la caracterizaban para apostar por uno de los colores que serán una verdadera estrella durante este 2023, al que algunas famosas ya se han sumado como Julia Roberts, Megan Fox, Gigi Hadid, Emma Stone, Dua Lipa y Shakira.

Itatí Cantoral hizo un drástico cambio de look

De esta forma, Itatí Cantoral pausó por un momento sus looks rubios para adentrarse a un nuevo color como el cobrizo para añadir otro aire a su rostro y es que, este tipo de color, no solo acentúa las facciones, y cambia sus tonalidades según la luz que recaiga sobre él, eso sí, es importante destacar que es difícil de mantener, pues tiende a desaparecer rápidamente.

Fue su estilista Paco Félix ‘Paco Hair’, quien se encargó de compartir un cómico video donde se veía el cambio al que se iba a someter Itatí Cantoral, él también se ha encargado del cabello de artistas como Danna Paola, Mariana Seoane y Lucía Méndez.

Itatí Cantoral

El 26 de mayo, la hija de Roberto Cantoral, presumió en su Instagram el resultado final de este drástico cambio de look, agregando una frase donde se leía “Una nueva versión de mi!”, mientras posaba con un conjunto de leggins, sudadera y un peinado con ondas y crepé que contrastaban con su nuevo tinte.

Rápidamente, los comentarios apuntaron a una sola cosa, el recuerdo de su papel como icónica villana ‘Soraya Montenegro’, pues en su momento utilizó este tono mientras actuaba en la novela junto Fernando Colunga y Osvaldo Benavides. “Tengo miedo de Soraya Montenegro”, “Más linda que Shakiraaaa”, “Que guapísima mi pelirrojaaa”.

Los beneficios del pelo cobrizo y por qué todas las famosas están sucumbiendo a ese tono

Internacionales y latinas, varias famosas ya se han sumado a la tendencia de pelo cobrizo, donde cada una a su manera ha sabido destacar gracias a este tono de cabello, que Shakira ha convertido en todo un sello con su larga melena, pero no ha sido la única, pues el ícono de estilo, Zendaya, también se sumó al color y su compañera de set en Euphoria, Sydney Sweeney hizo lo propio.

Itatí Cantoral

Esta tonalidad posee grandes beneficios, pues además de aportar luz al pelo, también da brillo y luminosidad a la piel misma, y aunque pudiera parecer que este tono se adecúa a tonos de piel más pálidos, sí se sabe jugar con él, su flexibilidad hará deslumbrar a cualquiera. “Solo es cuestión de escoger el color de pelo que se ajuste a las características de cada persona”, comentó el estilista Felicitas Ordás.