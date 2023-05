“Parece una mujer de 30”, critican look de hija de Itatí Cantoral por ser “excesivo e inadecuado” para sus 14

IItatí Cantoral La hija de la actriz lució hermosa, pero la criticaron por no ser un look adecuado para ella (@itatic_oficial/Instagram)

Itatí Cantoral es una gran actriz, pero más que eso, es una excelente madre, que está muy dedicada a sus tres hijos Roberto, José Eduardo y María Itatí.

La actriz ha construido una sólida carrera en la actuación, y a sus 48 años sigue trabajando y cosechando éxitos, pero nunca deja de lado a sus hijos.

Itatí sale de viajes con ellos, de paseo, asiste a sus momentos importantes, creando recuerdos que jamás van a olvidar y siempre valorarán.

De hecho, cada uno de sus hijos le ha expresado su amor y admiración a ella como mamá en redes, y dejan claro que la aman y ella ha hecho un gran trabajo.

El criticado look de la hija de Itatí Cantoral que dicen que es “muy exagerado” para ella

Itatí Cantoral estuvo de cumpleaños hace unos días y lo festejó con una gran celebración con sus hijos , donde cada uno llevó un look muy elegante.

Sus hijos llevaron un traje sastre negro con una camisa blanca, mientras que su hija Itatí lució hermosa llevando un vestido largo rojo, ajustado, y strapless.

Este atuendo lo llevó con unos tacones de plataforma negros con detalles plateados y el cabello lo llevó suelto y liso.

Sin embargo, recibió muchas críticas pues consideran que no es un look para una joven de 14 años, es “muy excesivo”.

“Siempre la visten como una adulta, ese look no me parece”, “ese vestido para una niña de 14 no es nada apropiado”, “la niña se ve hermosa pero ese vestido no es para ella”, “pero parece una mujer de 30 que horror”, “señora usted tiene que vestir a su hija acorde a la edad”, y “parece una mujer cuando es una niña, debe vestirse mejor”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Su hija María Itatí tiene un estilo muy moderno, cómodo, y relajado, pero esta vez quiso llevar un atuendo más elegante por ser una fecha especial.