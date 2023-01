Después de una mala experiencia, Itatí Cantoral dio lecciones de cómo ser la mejor suegra

Desde el 22 de diciembre, la actriz Itatí Cantoral volvió a su papel de villana. En esta oportunidad se trata de una suegra malvada en la película “Mi suegra me odia”. Ella interpreta a Regina, quien le hace la vida de cuadritos a Clara, la novia de su hijo y quien sufre un trastorno obsesivo compulsivo de limpieza, lo que abre una brecha entre las dos por la diferencia abismal de sus personalidades.

Itatí compartió esta semana, junto a parte del elenco, en el programa de Youtube de Karla Díaz. Loretto Bernal, Jerry Velázquez y Alexis de Anda compartieron sus experiencias sobre la grabación de la cinta dirigida por Andrés Feddersen.

Por supuesto, aprovecharon para hablar sobre las suegras que han tenido a lo largo de sus vidas y cómo fueron sus relaciones con ellas. Itatí recordó que tuvo una experiencia desagradable con la madre de unas de sus parejas, que no mencionó nombres, pero que eso bastó para no retomar la relación amorosa.

“Una vez una suegra entró y se llevó todas las cosas de mi pareja ¡imagínate, Qué bárbara esa señorona! (Él) Era de estas personas que no pueden romper esta relación, entonces era como: ‘Yo voy a ir (la madre), tú no te preocupes y te voy a sacar tus cosas. Yo estaba trabajando y cuando regreso me dice la muchacha (del servicio doméstico): ‘Vino la señora, la mamá del señor y se llevó todas las cosas del señor’. Ahí se acabó el señor”, recordó la actriz, con mucho humor y reflexión.

Afirmó, entre chiste, que le quiso aplicar la “maldita lisiada” a la suegra. Cantoral es muy recordada por interpretar a Soraya Montenegro en “María la del barrio”, y su memorable escena cuando atacó a una niña en silla de ruedas que pretendía a su hijo y le gritaba: ¡Maldita lisiada!”.

Itatí manifestó que las relaciones de dependencia emocional de los hijos adultos con las madres “es muy delicada”, y considera que es una excelente suegra.

La actriz tiene tres hijos, dos de ellos de 21 años gemelos: Eduardo y Roberto, a quienes concibió mientras estuvo casada con el actor Eduardo Santamarina. Actualmente Roberto mantiene una relación desde hace tres años con una chica llamada Zairé Renata.

“Pero ya soy suegra y soy a todo dar, super buena onda me cae mi nuera, que no es todavía al 100% de nuera, pero es como si lo fuera porque es la novia de mi hijo, pero ojalá que sí hayan más cosas. La quiero mucho”, así se expresó del cariño que siente por la pareja de su hijo.

E indicó cuál era la clave para desempeñar bien este rol: “Yo a mis hijos lo que a ellos los haga felices. Aunque no sean unos pollitos uno tiene que tener empatía por ellos, imagínate que te toque a veces un maltratador, que por no tener una complicidad con la mamá…”, aconsejó Itatí.

Actualmente la estrella de novelas estará enfocada en el rodaje de una película, que no reveló el nombre y seguirá con las obras de teatro.