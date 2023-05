¿Adiós rivalidad? La reacción de Shakira al reencontrarse con Thalía fue única, esto pasó

El 6 de mayo se llevaron a cabo los Premios Billboard: Mujeres Latinas en la Música desde el Watsco en Coral Gables, Florida, donde se reunieron una serie de celebridades como Lele Pons, Jacky Bracamontes, Maluma, Thalía y Shakira, en un evento que buscaría honrar la trayectoria en el ámbito musical de distintas mujeres.

El aplaudido discurso de Shakira en Billboard: Mujeres Latinas en la Música

Es así, que la colombiana, recibió el premio ‘Mujer del Año’ a manos de su compatriota Maluma, mismo que se convirtió en todo un hecho en las redes sociales, por la caballerosidad y respeto que mostró hacia Shakira, a su vez, la colombiana ofreció un discurso aplaudido por miles en el que comentó:

“Hoy he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer, porque es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos”. Comenzó diciendo.

Agregó: “Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser, ¿a qué mujer no le ha pasado? Que por buscar la atención, el cariño, la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado más de una vez”.

Continuó ”Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya una no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es. Creo que hay un momento en la vida de cada mujer, c uando la búsqueda del otro se reemplaza por la de uno mismo, que el deseo que tenemos de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es seguir siéndote fiel a ti misma”.

“Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma, pero las lecciones más importantes que he aprendido este año, las he aprendido de otras mujeres. Solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse” y con esta última frase, Shakira terminó un fuerte discurso de empoderamiento.

El encuentro de Shakira y Thalía que zanjó con cualquier rumor de ‘rivalidad’ entre ellas

Luego de haber pronunciado uno de los discursos más empoderadores, Shakira zanjó los rumores de rivalidad entre ella y Thalía refrendando su apoyo hacia las mujeres y el valor que tiene para ella este vínculo.

Por muchos años, se habló acerca de una rivalidad entre los dos íconos latinos, donde se llegó a comentar que Thalía y Shakira habían dado ciertas declaraciones donde la mexicana aseguraba que no conocía a la cantante de Barranquilla, y también se desató una controversia que las volvía a unir después de que se comentara que la actriz de ‘María la del Barrio’ había comentado que la colombiana estaba siendo muy dramática con su separación.

Esto terminó de una vez por todas durante la gala de los premios Billboard, donde, luego de varios años, finalmente Shakira y Thalía se volvieron a reencontrar, donde la mexicana no dudó en celebrar el premio que le había sido concedido a Shakira, mientras las dos se dieron un caluroso abrazo y compartieron algunas palabras y cariñosas sonrisas.

Si bien, en redes sociales, circula una teoría que indica que Thalía vivió un momento incómodo luego de que su discurso fuera interrumpido con la llegada de Shakira, lo que provocó que la atención se centrara en la colombiana y ella quedara en segundo plano, lo cierto es que se queda en especulación.