“Ya no importa si alguien no te es fiel”: el empoderado mensaje de Shakira durante los Billboard

En la ciudad de Miami, Estados Unidos, se llevó a cabo en la noche del sábado 6 de mayo, la primera ceremonia de los Billboard que destacó a las ‘Mujeres Latinas en la Música’, al rededor del ámbito artístico, ejecutivo y creativo. Su meta es “celebrar a las mujeres que han tenido un impacto concreto en la música latina a través de sus logros artísticos, o a través de acciones tangibles y notables que han brindado un reconocimiento mensurable y oportunidades a las mujeres”.

El especial, conducido por Ivy Queen y Jacqueline Bracamontes, otorgó a la cantante Ana Gabriel, el premio ‘Leyenda viviente’; a Emilia como la ‘Artista en ascenso’, Evaluna con el galardón de ‘Tradición y futuro’, Thalia con la distinción ‘Poderosa global’ y, la también colombiana, Goyo, que recibió el premio ‘Agente de cambio’.

“En Billboard Latin tenemos años apoyando y abriendo espacios para el talento femenino. Este evento es un paso más importante en este objetivo”, dijo Leila Cobo, vicepresidenta de Billboard Latin y la artífice del homenaje, en entrevista para la agencia EFE.

A Shakira ya no le importa la infidelidad y envío poderoso mensaje durante los Billboard

Durante la ceremonia, Maluma fue el encargado de entregar el premio más importante de la noche. En un discurso donde la resaltó “como la más grande. A quién admiro y la puedo considerar como mi parcera”, presentó a su connacional, Shakira. “Para mi es un honor hacer entrega del primer premio ‘Mujer del Año’”.

Te puede interesar: Actriz de ‘Los Briceño’ decidió no ser más esclava de la depilación: “Me parecen divinos mis pelos”

Luciendo un vestido azul, tacones negros y su cabello suelto, la barranquillera subió al escenario y después de una venia del paisa, entregó un poderoso discurso. “Ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida y he sentido más que nunca, lo que es ser mujer. Es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Creo que hoy somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser”.

Entre aplausos y gritos de fans, la artista habló de la importancia del amor propio y tocó sutilmente la ruptura con el futbolista, Gerard Piqué.

“Llega un momento en la vida en la que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse cuál es. Ya no importa tanto si alguien te es o no fiel, lo que importa es si sigues siéndote fiel a ti misma. Es verdad que cuando me sentí más perdida, fue la música quien me puso en el regreso a mí misma”.

Finalmente, Shakira le dedicó el premio a su mamá, hijos, amigas y a todas las madres solteras, siendo ovacionada por algunos minutos por el público.