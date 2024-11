¿Traición a Cazzu? Madre de Christian Nodal y Ángela callan a los haters con este ‘amoroso’ gesto

La noche del 5 de noviembre, Cristy Nodal celebró su cumpleaños número 43 en un enorme festejo al que no podía faltar su hijo Christian Nodal, quien, este año, estuvo acompañado por su esposa Ángela Aguilar, de quien se había puesto en duda los últimos días su relación con su suegra, esperando incluso, que no acudiera a dicho evento.

Esta noticia ha tomado por sorpresa a los internautas que aseguraban que la madre de Nodal no aceptaba su matrimonio con la más joven de los Aguilar, pues, en sus redes sociales, mantenía una fotografía junto a Cazzu y, además, estallaron las alarmas cuando, Cristy no felicitó en su cumpleaños a Ángela, al menos no de forma pública, desatando especulaciones sobre una posible enemistad entre ambas.

Sin embargo, con el reciente festejo de Cristy Nodal, los rumores sobre una posible enemistad entre ella y su nuera, finalmente acabaron dejando ver que hay un cariño entre ambas, que, esta vez, no ha sido expuesto de forma pública, al menos hasta ahora que se han filtrado videos del cumpleaños de la madre del cantante de ‘Botella tras Botella’.

Cumpleaños de Cristy Nodal mamá de christin Nodal. Instagram (Instagram)

El gesto de Ángela Aguilar y Cristy Nodal con el que acaban con rumores de enemistad

Cristy Nodal celebró su cumpleaños 43 a lo grande y es que, en un entorno cubierto de una atmósfera de tintes góticos con una magna decoración e invitados de lujo como las hermanas Marisol y Vicky Terrazas del popular grupo Horóscopos de Durango, Alma Cero junto a su esposo el Dr. Enrique Orozco, Pancho Barraza y Alfredo Olivas, siendo estos cantantes quienes se unieron al hijo de la festejada para cantarle ‘Las Mañanitas’.

Como era de esperarse, Cristy Nodal, también estuvo acompañada de su esposo Jaime González y su hijo Christian Nodal, quien fue acompañado de Ángela Aguilar, quien, a su vez, llevó a su hermano, Leonardo, disfrutando de la magna celebración que hicieron para su suegra.

Pero, los rumores sobre la posible ausencia de Ángela Aguilar comenzaron a surgir, especulando que ella no tenía una buena relación con su suegra, sin embargo, los videos filtrados, las muestran abrazadas y sonriéndose mutuamente, compartiendo un momento de complicidad, dejando ver que no existe la enemistad de la que tanto se ha hablado, callando finalmente a los haters.

¿Por qué decían que Cristy Nodal detestaba a Ángela Aguilar?

Apenas el día de ayer, estalló la noticia de que Silvia Cristina Nodal “detestaba” a Ángela Aguilar, esto, luego de que ‘Chisme No Like’ difundiera las razones por las que la madre del cantante, de 25 años, no estaría de acuerdo con la relación y matrimonio de su hijo.

Aunque Elisa Beristain y Javier Ceriani aseguraron que Cristy Nodal pudo estallar con Ángela Aguilar si “se tomaba tres tequilas” y lo mejor era que dejara a la familia festejar en paz, ambas lucieron cómodas conviviendo. Eso sí, revelaron la razón por la que la madre del sonorense, no aceptaría a la nieta de Flor Silvestre:

“Cristy se está dando cuenta que Ángela Aguilar es una anormal que está poniendo en peligro la carrera de su hijo [...] ya arregló para que le den un Latin Grammy, el papá, porque además quieren que vaya Ángela a la alfombra para que haya lío y Univision tenga rating. Destruye todo lo que habían armado para que esté bien, quien la caga es Ángela Aguilar. Cristy nota que va a desgraciar el éxito de su hijo y una madre es una madre”.