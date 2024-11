“Está enfermo”: reviven video de Nodal ‘presionando’ a Cazzu para estar juntos: esto habría hecho

En medio de la polémica que causó la respuesta de Cazzu a la entrevista de Ángela Aguilar, usuarios han recordado algunos de los momentos que Nodal vivió junto a la argentina y esto no es todo, sino que han revivido la forma en la que terminó conquistando a la cantante.

Mientras Ángela Aguilar aseguraba en su entrevista para ABC News que “ningún corazón se rompió”, fue Cazzu quien salió a refutar la teoría, revelando que nunca estuvo enterada de la relación de Nodal como se mencionó, haciendo más fuertes las especulaciones de un engaño por parte del cantante:

“Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla; a mí me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta de si hay alguien más, yo hice la pregunta, y la respuesta fue no. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los medios”.

Tras esta declaración, pese a que Nodal negó rotundamente la versión que dio Cazzu, en redes sociales se fueron contra el cantante, a quien señalaron como una persona inestable que solo terminó jugando con los sentimientos de sus exparejas, recordando lo que vivió Belinda a quien en algún punto, incitó para que se embarazara, mientras que con la argentina se revivió la insistencia que tuvo para conquistarla.

Así habría presionado Nodal a Cazzu para estar juntos

En redes sociales ha resurgido un video en el que Christian Nodal reveló cómo fue que “presionó” a Cazzu para finalmente estar juntos, en el que mencionó que llegó a comprar una casa y hasta un auto para estar más cerca de ella, pese a que la argentina le había pedido ir despacio:

“Ella no quería ser mi novia para empezar, ella decía ‘si tenemos un vínculo bien bonito, veámonos de vez en cuando, yo ya estaba emperr*do, decía esta mujer me vuelve loco, me encanta y ella decía ‘vamos lento, vamos despacio”.

Pese a los pedidos de Cazzu por llevar las cosas lento, fue Nodal quien confesó a ‘Noche de Luz’ lo que hizo para acelerar su relación con ella: “Yo llego y todo intensote, yo no puedo calmar mi intensidad, no tengo muchos matices entre blanco y negro, el gris no me gusta, nunca me ha gustado, o es todo o nada y llego y me dice ‘Por favor, tranquilo’ y al día siguiente ya había comprado una casa, ya tenía el carro ahí y le decía ‘Mami hay que decorar nuestra casita, aquí vamos a vivir’”

La reacción del público a las declaraciones de Nodal sobre Cazzu

En la entrevista, Nodal reveló “Yo la miraba ahí, toda guapa, toda bella ‘Yo decía mamasota es mi crush, te quiero hacer un hijo”, lo que terminó provocando una ola de comentarios de indignación del público.

En los comentarios se leía: “Nunca acepten salir con el intenso que dice quererlas y que insiste demasiado, si en el fondo nosotras no queremos salir con esa persona o no nos interesa, porque terminan dañándonos”, “Te quiero hacer un hijo ¿Para eso? ¿Es neta que para eso le querías hacer un hijo? mejor nadota”, “El enfermo dices tú”, “Funen a Nodal”, “Por eso cuando un hombre se pone intenso para conquistarte y tú le dices no, sigue firme con tu ‘no’ porque esos son los que más dañan”.