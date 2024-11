“Eso quiero que digas”: filtran la fuerte pelea entre Pepe Aguilar y Nodal tras declaraciones de Cazzu

Tan solo unos días después de que Cazzu ofreciera una de las entrevistas más polémicas de la mano del programa de su amiga ‘La Joaqui’, en la que finalmente se atrevió a hablar sobre su rompimiento con Christian Nodal, el revuelo en redes sociales no parece cesar.

En dicha entrevista, la argentina reveló que jamás se atrevería a aceptar un ‘plan tan retorcido’ como el que había planteado Ángela Aguilar cuando, tan solo unos días antes, dijo a ABC News que “ningún corazón se había roto” y que todas las partes involucradas tenían conocimiento de la relación que sostenía con Christian Nodal de quien dijo, surgió unos meses atrás, previo a que se anunciara.

Ante esta declaración, Cazzu se limitó a contestar: “Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento, de hace mucho tiempo, de la relación de estas dos personas, que vienen con una relación de muchos meses antes de que haya sido expuesta y que yo estaba en pleno conocimiento, se sugiere que yo formé parte de un plan, por lo cual me siento en la necesidad de refutar y decir que es mentira”.

Sumado a esto, la ‘Jefa del Trap’, pidió que no se hablara más sobre su sentir, no sin antes, dejar ver que pudo ser víctima de una infidelidad por parte del padre de su hija, de la que no sabía si se habría dado durante su embarazo o después del mismo.

Cazzu entrevista PLP Youtube (Youtube)

Christian Nodal defiende a Ángela Aguilar

Tras las declaraciones que Cazzu hizo sobre Nodal y Ángela Aguilar, fue el sonorense quien, tan solo unas horas después, salió a romper el silencio, asegurando que la razón por la que se había terminado su relación con la argentina fue simplemente porque ya no había amor y no como se especulaba por una infidelidad.

Sumado a esto, Christian Nodal aprovechó para defender a su ahora esposa declarando: “Mi esposa jamás se metió en mi relación, jamás fue mi amante, mi esposa es un mujerón”, señalando incluso que nunca existió la famosa frase “fan de su relación”.

“Mi esposa jamás fue mi amante, jamás hubo ni una conversación, la única plática fue para invitarla al Foro Sol (…) Yo no estaría orgulloso de una acción como esa, me da mucho coraje estar otra vez en esta posición, pero es lo que hay”, reveló Christian Nodal en un live a través de Instagram.

Filtran pelea entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

Fueron precisamente estas declaraciones la razón por la que Christian Nodal fue duramente criticado en redes sociales, pues no solo los internautas afirmaron que el cantante se había contradicho, sino que incluso, fue obligado por su propio suegro, Pepe Aguilar, para defender a su hija.

Hasta ese momento solo se trató de simples especulaciones hasta que la revista TVNotas filtró la supuesta pelea que hubo entre Nodal y Pepe Aguilar, de quien, se dice, tomó por sorpresa al padre de la joven cantante, tras la serie de declaraciones que hizo Cazzu.

“Los comentarios de Cazzu tomaron por sorpresa al señor Pepe porque él tenía otra versión de la historia. Ángela y Nodal le lavaron la cabeza. Le dijeron que todo era mentira. Que nunca hubo infidelidades, amantes, ni nada por el estilo. La niña le dijo a su papá que ‘a nadie le rompieron el corazón’”.

Pepe Aguilar El cantante reaccionó al episodio de La Rosa de Guadalupe, inspirado en Ángela Aguilar (Instagram)

Sin embargo, tras lo dicho, por Cazzu, la fuente del famoso medio de espectáculos, habría revelado que Pepe Aguilar ordenó a Christian Nodal a hacer un en vivo y decir que su hija “no fue su amante”.

“Le pidió que hiciera un en vivo. Que diera una entrevista o lo que fuera necesario para aclarar que su hija no es una mentirosa. Sobre todo, que pusiera énfasis en que Ángela no se metió en la relación entre ellos dos. Así que Nodal no tuvo otra opción más que hacer un live, pidiendo a la gente que no atacaran a su esposa”.