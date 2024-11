¿Respalda a Cazzu? Cristy Nodal dejaría ver a quién apoya con este ‘detalle’ en sus redes sociales

A tan solo unas horas de celebrar su cumpleaños, Cristy Nodal ha sido quien también se ha llevado la atención luego de que algunos, buscaran su postura tras la fuerte polémica de la que fue protagonista su hijo, Christian Nodal junto a Cazzu y su actual esposa.

Vale recordar que hace unas semanas, cuando se dio a conocer que Nodal se encontraba internado en el hospital debido a una aparente infección en el estómago de la que se dice, habría sido en realidad por una congestión alcohólica, fue su madre, Cristy, quien alzó la voz, mandando un contundente mensaje a su consuegro, Pepe Aguilar donde escribió: “#CuídemeloBien que de acá para allá nada se habla, cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz”.

Este mensaje hizo referencia a la canción que Pepe Aguilar dedicó a su hija tras su boda, donde habría dejado por primera vez, en evidencia su distante relación con la dinastía, pero fueron otros detalles los que ya habrían desatado las especulaciones de que Cristy Nodal no estaría de acuerdo con el matrimonio de su hijo.

Christian y su madre Cristy Nodal Instagram: @cristy_nodal (Instagram: @cristy_nodal)

El detalle por el que aseguran que Cristy Nodal estaría “a favor” de Cazzu

Recientemente, Cazzu ofreció una entrevista en la que finalmente reveló su sentir sobre su separación con Christian Nodal y desmintió lo que tan solo unos días antes había declarado Ángela Aguilar quien señaló que no hubo ningún corazón roto, ante lo cual, la argentina respondió:

“Se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce y no sabe cómo lo pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió... Yo sufrí muchísimo. Y se rompió muchísimo más que un corazón”.

Tras estas declaraciones, fue Christian Nodal y el propio Pepe Aguilar los que mostraron su postura, sin embargo, hay quienes esperaban la de Cristy Nodal, quien se mantuvo en silencio, pero fue una acción la que dejó ver su respaldo por Cazzu, pues aún mantiene su fotografía con ella, a diferencia de Ángela con quien no tiene una publicación concreta.

Cristy Nodal conserva foto con Cazzu en sus redes sociales Instagram (Instagram)

Aseguran que Cristy Nodal “detesta” a Ángela Aguilar

Sin embargo, esta acción no sería la única que demostraría el apoyo y afinidad que existe entre Cristy y Cazzu, sino que, recientemente, ‘Chisme No Like’ reveló que la madre de Nodal “detestaría” a Ángela Aguilar: “Detesta profundamente a Ángela Aguilar, no es Jaime -el papá- es Cristy quien tiene más afinidad con Cazzu”.

A su vez, en el programa de Elisa Beristain y Javier Ceriani, se reveló que, si durante el festejo de cumpleaños de Cristy Nodal se presentaba Ángela Aguilar todo podría descontrolarse:

“Si llega Ángela Aguilar en el avión privado y Cristy se toma tres tequilas, la guerra que se puede armar en el rancho grande. Se va a armar la de dios esta noche, Ángela no vayas al cumpleaños de tu suegra. Yo te recomiendo que no te subas al avión privado de Nodal, deja que la familia festeje en paz”.

Esto no es todo, pues aseguran que Cristy Nodal estaría molesta pues, toda esta polémica estaría afectando el éxito de su hijo:

“Cristy se está dando cuenta que Ángela Aguilar es una anormal que está poniendo en peligro la carrera de su hijo (...) ya arregló para que le den un Latin Grammy, el papá, porque además quieren que vaya Ángela a la alfombra para que haya lío y Univision tenga rating. Destruye todo lo que habían armado para que esté bien, quien la caga es Ángela Aguilar. Cristy nota que va a desgraciar el éxtio de su hijo y una madre es una madre”