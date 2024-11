¿No es falso? Revelan lugar donde se habrían casado Ángela Aguilar y Christian Nodal ¡Y no fue en Morelos!

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen en el ojo del huracán y es que, la reciente entrevista que Julieta Cazzuchelli ofreció al programa de su amiga ‘La Joaqui’ destapó una caja de pandora que provocó el enojo e indignación del público, que poco tardó en arremeter contra ambos cantantes.

PUBLICIDAD

Esto no fue todo, pues poco tiempo pasó para que Nodal y Ángela Aguilar protagonizaran una nueva controversia, esta vez, relacionada con su boda celebrada el 24 de julio, de la que, se sospecha, pudo ser falsa luego de que el popular influencer ‘Maurg1′ diera a conocer el testimonio de una trabajadora del registro civil quien aseguró que dicho matrimonio pudo ser falso e incluso corrupto, pues era imposible acceder al acta con el número 154.

“Ángela Aguilar y Nodal se casaron en mi estado y te escribo para decirte que tal vez su matrimonio es falso”, reveló la trabajadora a ‘Maurg1′, además, aseguró que si dicha acta está oculta, es posible que la pareja estuviera incurriendo en un delito por corrupción y que incluso, no tenía sentido que se esperara a que se trasladara un acta cuando existe la digitalización:

“El director estatal declaró que el acta la iban a mandar desde Amacuzac, que es donde fue la boda. Acaso creen que somos tontos, si las actas son digitales ya no se envían”.

Boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal Instagram: @monicac0rgan (Instagram: @monicac0rgan)

Esta habría sido la verdadera sede de la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

En redes sociales ha comenzado a circular un video en el que se revivieron las fotografías que se tomaron de Christian Nodal y Ángela Aguilar durante su viaje por Italia, en las que tuvieron un encuentro con dos de sus fans quienes no perdieron la oportunidad de posar junto a sus ídolos.

Fueron las fans que se los encontraron en Italia las que aseguraron que las fechas no cuadraban, pues su viaje lo hicieron el 31 de mayo, cuando se encontraron a la pareja, quienes les pidieron que les guardaran el secreto, misma fecha en la que Ángela Aguilar se tatuó las iniciales de Christian Nodal.

De ahí se empezó a especular que la boda pudo haber sido en Italia, y es que, tras su viaje por dicho país, surgieron una serie de fotos en las que se ve a Ángela Aguilar con un maquillaje que parece nupcial, sumado a que su amiga, Monica Corgan también lucía un vestido de fiesta.

PUBLICIDAD

¿Cuándo se casaron Christian Nodal y Ángela Aguilar?

A pesar de la serie de especulaciones sobre la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar, fue el director del Registro Civil de Morelos el que salió a romper el silencio y compartió que el matrimonio de los cantantes era completamente legal.

“La boda es totalmente cierta y legal, la cual fue realizada en el municipio de Amacuzac ante la fe de un oficial del Registro Civil, el cual cuenta con esa calidad para dar certeza del acto jurídico”.

También explicó que dichos documentos no pueden mostrarse a menos que sean autorizados porque contienen datos personales: “No hay ningún trato preferencial sobre ellos. No se lo podemos mostrar a los medios de comunicación porque tienen datos personales. Si ellos lo autorizan y quieren darlo a conocer nosotros siempre vamos a cumplir con la ley, va a ser su deseo. De nosotros no está en esa función dar ese tipo de datos.”