“Ya está pagando el karma”: Christian Nodal habría estado vigilado durante el live: exhiben las pruebas

El pasado 31 de octubre, Cazzu hizo explotar las redes sociales luego de que revelara las verdaderas razones por las que se había separado de Christian Nodal, y arremetiera contra las recientes declaraciones de Ángela Aguilar, quien aseguró que “ningún corazón se había roto” y que la conciencia de todos los involucrados estaba en paz, a lo que la argentina respondió:

“También se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo la pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que nadie sufrió. Yo sufrí muchísimo y se rompió más que un corazón, se rompió mucho”, respondió Cazzu en el programa de su amiga ‘La Joaqui’.

Entre la serie de revelaciones que hizo Julieta Cazzuchelli, destacó una que llamó la atención del público, y es que, desde que se dio a conocer la relación de Nodal con Ángela Aguilar, las especulaciones sobre una posible infidelidad comenzaron a surgir, sin embargo, quedó simplemente en eso, una teoría más hasta que la cantante contó:

Cazzu entrevista PLP Youtube (Youtube)

“A mí, cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto, existió la pregunta ‘hay alguien más’ la respuesta fue ‘no’”, comenzó explicando Cazzu, para después, especular sobre una posible infidelidad por parte del cantante, incluso, durante su embarazo: “Quiere decir que si estaba llevando como una doble vida, quién sabe en qué situación, si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir, o sea, la historia que yo conocía hasta hace unos días se convirtió en una historia mucho peor”.

Christian Nodal responde a Cazzu tras sus polémicas declaraciones

Luego de que Cazzu revelara su versión de la historia sobre lo que sucedió entre ella, Christian Nodal y Ángela Aguilar, fue el cantante quien tan solo unas horas más tarde, salió a aclarar lo dicho por la madre de su hija a través de una transmisión en vivo que terminó por jugarle en contra, llenándose de críticas en redes sociales por su actuar.

En dicha transmisión, el sonorense, de 25 años, reveló que nunca fue infiel y que su esposa era una mujer respetable: “Yo le pedí: ‘Oye puedes decir que yo nunca fui infiel porque la gente está hablando mierdas’. Me dijo: ‘No, no, no, porque yo no estoy segura de eso’ y eso fue, le dije: ‘ok’”.

También añadió: “Tengo los mensajes en donde se le avisó que yo estaba con Ángela, tengo todo ahí, todo está en orden. Mi conciencia está limpia, ok. Ahora, si quieren seguir hablando, infórmense tantito”.

Exponen pruebas de que Nodal fue vigilado durante su transmisión en vivo

La serie de señalamientos que Christian Nodal hizo sobre las declaraciones de Cazzu, no solo hicieron enfurecer al público, también desataron una ola de memes en redes sociales y teorías sobre lo que de verdad sucedió con su relación con Ángela Aguilar.

Sumado a esto, usuarios empezaron a creer que Nodal hizo dicho ‘live’ forzado por su suegro Pepe Aguilar, sin embargo, no se habían dado a conocer la pruebas, al menos hasta ahora, que surgieron unas fotografías que dejan ver que estuvieron conectados el padre de Ángela Aguilar y su hermano, Leonardo.

Un usuario en redes sociales, compartió un par de fotografías compartidas por ‘Chisme No Like’ que dejan ver que el padre y hermano de Ángela Aguilar estaban en la transmisión y escribió: “Pepe y su hijo, estaban vigilando el directo de Nodal. El flamante esposo de Ángela ya está pagando el karma por haber sido tan ‘HP’ con tantas mujeres: es el títere esclavo de los Aguilar. Ese tipejo tiene lo que merece. Y si le hace algo a ‘la niña’, Pepe le acaba la carrera”.