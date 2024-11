“Voy a salir con alguien”: los crueles mensajes con los que Nodal terminó su relación con Cazzu

Si Christian Nodal y Ángela Aguilar se habían convertido en una de las parejas más odiadas del espectáculo, las últimas declaraciones de Cazzu avivaron el fuego en redes sociales, provocando que una ola de internautas se fuera en su contra por el dolor que se provocó a la cantante argentina y su hija.

Dichas declaraciones fueron derivadas de una de las recientes entrevistas que Ángela Aguilar ofreció para un medio estadounidense, en el que la nieta de Flor Silvestre, aseguró que todas las partes involucradas estaban bien, que ellos no eran unos villanos y que ningún corazón se había roto, lo que provocó que Cazzu refutara su versión desencadenando una de las polémicas más fuertes del año.

“Yo no sería jamás capaz de formar parte de un plan tan retorcido, como el que se sugiere, citando lo que se dijo, también se habló de mis sentimientos, en boca de alguien que no me conoce y no sabe cómo la pasé”, reveló Cazzu a PLP.

Derivado de las declaraciones de Cazzu, Christian Nodal fue el primero de los involucrados en romper el silencio, haciendo algunas de las declaraciones más polémicas que terminaron por jugarle en contra frente al público que, rápidamente, arremetió contra él por lanzar comentarios contra la madre de su hija y confesar la forma en la que terminó su relación con la argentina.

Cazzu entrevista PLP Youtube (Youtube)

Los crueles mensajes con los que Christian Nodal dejó a Cazzu

Unas horas después de las declaraciones de Cazzu, Christian Nodal inició una transmisión en vivo a través de sus redes sociales para contar su versión de la historia y no solo eso, aprovechó para defender a Ángela Aguilar a quien inmediatamente se le señaló como la tercera en discordia de la relación que el sonorense mantuvo con la argentina.

Fue este el espacio que aprovechó Nodal para revelar la forma en la que terminó con Cazzu: “Yo se lo dije ‘ya no siento amor, se terminó’, pero para que pasen esas cosas la responsabilidad es de dos, una relación es de dos, los dos somos responsables de lo que haya pasado. Yo tengo los mensajes de Julieta, incluso me dijo ‘puedes decir eso’, yo nunca he organizado giras de medios para hablar de una pareja”.

También reveló que le había pedido lanzar un comunicado, pues él iba a estar con alguien más: “Yo le informé a ella... le dije ‘Oye, Julieta, hay que sacar un comunicado porque voy a salir con alguien, quiero empezar a salir con alguien y es bastante público, entonces no quiero que se enreden las cosas’. Ahí están los mensajes, se le hizo saber a ella, ‘Hey, Julieta, estoy saliendo con alguien más, saquemos un comunicado porque no quiero que se mezclen las cosas’... después Ángela y yo decidimos casarnos”.

Por último, Nodal confesó que había hecho un último pedido a la ‘Jefa del Trap’ pidiéndole que desmintiera las versiones sobre una posible infidelidad:

“Cazzu sabía que yo estaba con Ángela, incluso le pedí ‘Oye, por favor, puedes decir que yo nunca fui infiel porque la gente está hablando mierda’, ella me dijo ‘No, no, no, yo no estoy segura de esto’. [...] Tengo los mensajes en donde se le informó que estaba con Ángela, tengo todo en orden y mi conciencia está tranquila. Las cosas se hablaron claras y a la cara... el amor se acabó”.

¿Christian Nodal le fue infiel a Cazzu con Ángela Aguilar?

Christian Nodal también fue tajante en su live defendiendo a Ángela Aguilar comentando: “Se terminó lo nuestro, le parezca al mundo, a mi ex o no le parezca. Decidí estar con alguien más y ya está. Mi esposa jamás fue mi amante, ni siquiera una conversación, la única vez que hablamos fue para invitarla al Foro Sol que había sido hace mucho tiempo”.

Sin embargo, las declaraciones de Cazzu fueron las que cobraron más fuerza y es que, usuarios en internet, aseguraron que quien decía la verdad, era la argentina, pues reveló:

“Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla; a mi me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta de si hay alguien más, yo hice la pregunta, y la respuesta fue no. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los medios”.