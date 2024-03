¿Igual que Cynthia Rodríguez? Famosa revela la ‘escalofriante’ razón por la que no muestra a su bebé

Diferentes famosas que se han convertido en madres por primera vez, han adoptado una postura que para muchos fanáticos resulta extrema, y es que estrellas como Maite Perroni, Cynthia Rodríguez y Natalia Téllez, han optado por mantener en privado la identidad de sus bebés, alejándolos del mundo mediático y las críticas de los internautas.

Esta estrategia ha provocado que, en diferentes ocasiones, sean señaladas por no compartir una fotografía de sus pequeños, pensando que entre sus razones está el hecho de que se les “había subido la fama” cuando únicamente se trata de un método de protección para sus pequeños.

Fue esto mismo lo que Natalia Téllez compartió durante una emisión de ‘Netas Divinas’ revelando la razón que la habría llevado a tomar la decisión de no presentar el rostro de su hija de forma pública y que, de hecho, puso a reflexionar a todos.

Natalia Téllez revela la razón por la que no muestra a su bebé

Natalia Téllez reveló por qué no muestra el rostro de su bebé

La famosa conductora de 38 años, Natalia Téllez, reveló la razón que la llevó a tomar la drástica decisión de no mostrar el rostro de su hija Emilia, quien nació el 22 de enero del 2022.

Quien formara parte de programas como ‘La Voz’ y ‘¿Quién es la Máscara?’, reveló que había decidido no mostrar a su hija porque cuando sube una foto de su bebé, lo único que recibe son críticas, señalando la apariencia de Emilia e incluso la ropa que lleva puesta.

Sin embargo, la también actriz que diera vida a ‘Karen’ en Rebelde, reveló que las críticas no eran la única razón por la que no enseña públicamente a su hija de dos años.

No olvidemos que otras famosas como Paris Hilton han sufrido los estragos de mostrar a sus bebés, mostrando lo peor de las redes sociales, pues usuarios no se miden y en diferentes ocasiones han arremetido contra los propios pequeños. Razón que ha llevado no solo a las famosas latinas a ocultarlos, también a estrellas como Lindsay Lohan.

Natalia Téllez ¿Por qué no muestra a su bebé? Instagram: @natalia_tellez (Instagram: @natalia_tellez)

La preocupante razón por la que Natalia Téllez no presenta a su hija

Natalia Téllez aseguró que más allá de las críticas había una razón en específico por la que temía mostrar el rostro de su pequeña hija, y es que terminaran haciendo un mal uso de su imagen.

Esto lo reveló luego de que Galilea Montijo hablara sobre los peligros de la Inteligencia Artificial a lo que Téllez, inmediatamente respondió:

“La inteligencia artificial puede poner el rostro. Yo por eso soy muy cuidadosa y la gente es por lo que me sigue criticando en cómo no comparto el rostro de mi hija, porque precisamente hemos llegado al punto en que la inteligencia artificial puede generar un video de cualquier contenido con el rostro de alguien”.

Aunque Paola Rojas quiso aclarar que dentro de los términos y condiciones que se aceptan en redes sociales no aplica el hacer uso de la imagen con esos fines, Natalia Téllez hizo énfasis en que las leyes no estaban lo suficientemente reguladas, teniendo poco apoyo por parte de las autoridades. “Las legislaciones tristemente van detrás de la tecnología, es lo que ha estado ocurriendo”.