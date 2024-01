Muere de ternura: Así celebró Natalia Téllez el cumpleaños 2 de su hija

La conductora de televisión, Natalia Téllez, no pudo contener la emoción y compartió, esta semana, la celebración de los dos años de su única hija, Emilia. Dejó que sus fans entraran a su hogar a través de Instagram, al mostrar fotos del festejo de la vida de la pequeña que le ha robado su corazón.

La tierna Emilia recibió la visita de su tía Artemisa, así como muchos obsequios. Los dulces momentos fueron captaros por la conductora del programa de Unimas, Netas Divinas. “Te amo, ¡Felices dos años!”, escribió la estrella en una foto que subió a sus historias. La reunión fue muy íntima y fue organizada por ella y su pareja Antonio Zabala.

Natalia se convirtió en madre el 22 de enero de 2022, luego de que Antonio le dijo que deseaba formar y ampliar una familia con ella, pero después todo se complicó y terminaron la relación. En el podcast “La magia del caos”, de Aislinn Derbez, Téllez manifestó: “Cortamos, yo lo stalkeaba mucho y tomaba mucha terapia y pensaba: ‘Aunque el miedo ha sido mi motor, no puedo dejar de hacer algo que muero de ganas de hacer, por miedo. Pues ten una bebé con miedo”.

Natalia Téllez celebró los dos años de su niña Emilia. Emilia, la hija de Natalia Téllez, nació el 22 de 22 enero de 2022. (Instagram @Natalia_tellez)

Ella ha sido criticada por no mostrar la cara de Emilia, así como Evaluna, Blake Lively o Penélope Cruz. La prioridad de la también actriz es que la niña tenga calidad de tiempo de ellos y también mostrarle el mundo a través del arte, pues hay que recordar que Natalia es hija del artista plástico Guillermo Téllez, quien cada obra la hacía como Dios lo trajo al mundo, desnudo caminando por casa.

Natalia está enamoradísima de su niña. El pasado contó a la revista ¡Hola! lo bien que se siente: “La manera en que un hijo te mira y lo que tú sientes cuando lo hace resume todo lo que está bien en el planeta”. Pero esto no significa que no haya tenido desafíos en su maternidad. En “Netas Divinas” contó: “Esto es una estructura completamente diferente en la que es muy importante que yo esté bien, pero es más importante que Emi esté muy bien”.

También acotó: “Esto para mí es la hermosa oportunidad de aprender a delegar, pero yo no les diría a las mujeres que nos ven: ‘Sí, se puede todo’, creo que es mucha carga, muy pesado y que cae en romantizar algo que no creo que sea real”. Ha sabido cómo equilibrar su rol de madre y de artista, al expresar: “Yo tengo mucho apoyo, estoy en un lugar privilegiado y de repente me topo con decisiones como en enero cuando dije: ‘Esta obra de teatro está increíble, pero no he estado en mi casa seis meses’ y no la tomé, para mí eso es, no se puede todo”.