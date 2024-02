¿Qué es la depresión postparto? Natalia Téllez revela el momento más difícil de su vida tras nacer su hija

Convertirse en madre cuando es algo deseado, es de los momentos más hermosos en la vida de una mujer, pero también se convierte en todo un reto, especialmente cuando se sufre de depresión post parto, como en el caso de Natalia Téllez .

La actriz y conductora mexicana tuvo a su hija en el 2022 y compartió la noticia de lo más feliz en sus redes. Sin embargo, se sinceró, revelando que sufrió depresión post parto.

“En esta depresión son chispazos de luz y después de oscuridad muy radicales, entonces supongo que ahí radica”, dijo en el programa Netas Divinas.

Te recomendamos: Muere de ternura: Así celebró Natalia Téllez el cumpleaños 2 de su hija

Y además, reveló que cuando nació su hija Emilia, pensó en irse y abandonar a su hija con su pareja Antonio Zabala.

“En un ataque de pánico pensé irme, esto lo pensé real. Antonio es un buen hombre y va a criar a mi niña con amor y con ternura y yo no puedo hacer esto, lo siento, me voy a ir del país y Antonio va a criar a Emilia, y todos me van a tener que disculpar. Voy a dejar una carta donde diga que amo a todos, yo intenté pero hasta aquí llegué”, fue el duro pensamiento de Téllez.

Sin embargo, lo pensó mejor y se arrepintió y aunque no fue fácil para ella batallar con la depresión y sus pensamientos, siguió adelante y ahora es la más feliz con su hija.

Qué es la depresión post parto y cómo saber si la padeces

La depresión post parto afecta a muchas mujeres y en algunas casos no saben que la están padeciendo y simplemente no entienden lo que está ocurriendo en ellas.

Esto se genera después del nacimiento del bebé, y puedes presentar síntomas como cambios en el estado de ánimo, episodios de llanto, dificultad para dormir, ansiedad, dificultad para establecer un vínculo con tu bebé, perder el apetito o por el contrario comer mucho más de lo normal, temor de no ser una buena mamá, ira y desesperanza.

Te recomendamos: Natalia Téllez muestra por primera vez el rostro de su hija: fans afirman que se parece a ella

Esto sin duda te puede afectar enormemente y ni siquiera sabes qué es lo que te sucede, pero es más común de lo que crees, así que no te avergüences, y no tengas temor, pide ayuda y ve a un psicólogo.

Y es que es importante atenderlo y tratarlo, pues los síntomas pueden empeorar y te dificultarán cuidar de tu bebé, e incluso, hacer tus actividades diarias, e incluso puede llevarte a tener pensamientos de hacerte daño a ti o hasta a tu bebé, así que ten mucho cuidado y pide ayuda.