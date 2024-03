Revelan que Maribel Guardia tendría grave trastorno mental tras la muerte de su hijo ¿Qué es?

Mes con mes, Maribel Guardia comparte un emotivo mensaje para honrar la memoria de Julián Figueroa, a través de sus redes sociales, donde deja ver un poco más del profundo dolor que dejó la partida de su único hijo quien habría fallecido el 9 de abril de 2023, a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular en su casa ubicada en el Pedregal, Ciudad de México.

Transparente con los medios, la actriz de ‘Lagunilla, Mi Barrio’ no teme en mostrarse vulnerable, dejando ver que su proceso de duelo ha sido más complicado y doloroso de lo que muchos piensan, valiéndose de cientos de comentarios de aliento por parte de sus seguidores; sin embargo, esto no ha impedido que Maribel Guardia haya revelado en ciertos momentos que no puede más y que necesitaba “sanar su alma”, acercándose a la tanatología.

Aunque la actriz ha hecho todo por salir adelante y ha encontrado un alivio y refugio en su nieto José Julián, además de en su familia. La ex de Joan Sebastian ha atravesado momentos complicados, mismos que dio a conocer su nuera, Imelda Garza-Tuñón.

Maribel Guardia padece depresión tras la muerte de Julián Figueroa

Imelda Garza-Tuñón reveló a ‘Qué Buen Chisme’ el difícil proceso que Maribel Guardia ha enfrentado desde que perdió a Julián Figueroa, contando que la actriz comenzó a presentar síntomas de depresión desde el fatal día:

“Ha sido un proceso muy difícil, ustedes saben que el duelo llega a cierto punto en donde se vuelve más complicado, al principio estás en shock, luego estás en una etapa de negación y cuando empieza a llegar la aceptación y te das cuenta que es real, cuando sientes que de verdad hay un vacío ahí es cuando te empiezas a deprimir”.

Sin embargo, la joven originaria de Veracruz, contó que esto se ha ido agudizando cada vez más, “Sí, se puso un poco mal, estuvo como dos semanas que sí estuvo mal, no dormía nada, que no quería comer, que estaba muy triste. Ahorita está un poco mejor, esperemos que siga mejorando; es que es un proceso”.

La depresión es un trastorno mental caracteriza por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza, misma que provoca la pérdida de interés en realizar distintas actividades.

Así ayuda Imelda Garza-Tuñón a Maribel Guardia a atravesar su duelo

La nuera de Maribel Guardia reveló que para ayudar a la actriz de 64 años a salir adelante, trata de hablarle de su nieto e incluso le pide al pequeño que se acerque a su abuela, le dé un beso, un abrazo o que vean una película juntos, lo que ha notado que ha ayudado a originaria de Costa Rica en su duelo: “Siento que le ayuda mucho a salir adelante”.

También contó que Guardia aún sigue sin ser capaz de abrir la recámara de su hijo y que solo lo hizo de una forma rápida para sacar un ventilador de ahí.

Julián Figueroa falleció el 9 de abril a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. El hijo de Maribel Guardia fue encontrado sin vida en la casa de la actriz donde él habitaba con su familia, ubicada en El Pedregal, Ciudad de México.