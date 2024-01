¿Maribel Guardia pensó en quitarse la vida tras la muerte de Julián? Esto fue lo que reveló

La actriz Maribel Guardia está tratando de convivir con el dolor de perder a su único hijo, Julián Figueroa, quien murió el año pasado producto de un infarto cuando tenía 28 años. Ha sido muy duro, pero se ha mantenido firme por el bien de su nieto José Julián. Ella misma ha buscado la manera de ver alegría en medio de tanto sufrimiento.

Este martes 16 de enero asistió al estreno de la película El Rommie, de José Eduardo Derbez, hijo de su gran amiga Victoria Ruffo. En la alfombra roja fue abordada por la prensa y habló sobre su proceso de duelo de forma abierta, como es ella. Además, también le envió un claro y ejemplificante mensaje a sus haters que la atacan cuando la ven feliz.

“Esto es para toda la vida. Yo entiendo, a mí se me murió mi mamá y mi papá y es algo que me ha dolido, pero lo de un hijo eso no se supera. Yo sé, voy a vivir con este dolor, tengo que aprender a vivir con él y le pido a Dios que así sea, que siga yo en el escenario, que siga sonriendo y dándole gracias a Dios por estar viva”, manifestó la artista de 64 años.

Detalló que su esposo Marco Chacón ha sido un pilar fundamental en todo el proceso: “Mi marido siempre trata de ponerme contenta, trata de hacerme sonreír siempre ha sido una gran fortaleza para mí. Gracias Dios haberlo teniendo en el momento más oscuro de mi vida. Afirmó que asistir al concierto de Olga Tañón fue una gran terapia para ella porque confesó que las fiestas decembrinas del 2023 fueron bastante tristes.

La cena de Nochebuena la canceló para rezar junto a su madre por el alma de Julián, mientras que el último día del año, lo recibió en la cubierta de un barco, pero de inmediato se encerró en su cuarto, pues para ella no había nada qué celebrar.

Expresó: “Esta labor del duelo es levantar todos los días haciendo el esfuerzo por levantarte. No es fácil. (...)Tengo un amigo de Julián que se suicidó y su mamá se suicidó 10 años después. Vivir con eso es vivir con un dolor eterno, un dolor que no te lo vas a sacar del ama tienes que hacer el esfuerzo y ofrecerle a Dios para salir adelante”.

De inmediato le preguntaron si en algún momento había acariciado esa idea de acabar con su de vida y ella respondió: “Bueno, no quiero hablar de eso, porque quiero hablar de cosas, quiero hablar de cosas positivas”.

Calló a los haters

Sobre las personas que la criticaron por posar en bikini en un barco y también disfrutar del concierto de Olga Tañón, Maribel fue muy enfática: “Me quedo siempre con lo bueno. Siempre habrá personas que critiquen. (...) Leí uno (comentario) y dije: ´Pobre mujer, ¡qué corazón tan echado a perder! Tienes que ser una persona muy mala para opinar así del dolor, pero bueno, ojalá que esas personas nunca pasen por esto y sean siempre felices”.

Además, les advirtió: “A los que critican que un día baile o un día salga en bikini, pues prepárense porque voy a seguir saliendo en bikini mientras pueda y Dios me dé fuerzas y eso me haga tener fortaleza lo voy a hacer”.

También manifestó que desde que Julián murió, en abril del año pasado, no ha hecho más ejercicios: “No me he cuidado nada, no tengo esa ilusión de empezar a cuidarme. Ha sido un proceso, ya lo haré un momento”.