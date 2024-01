Maribel Guardia hace impactante revelación sobre sus planes para volver a estar junto a su hijo

A unos meses de que su hijo Julián cumpla un año de fallecido, Maribel Guardia sigue en la lucha para superar el dolor. Por fortuna, ha encontrado un refugio en su nieto, en su esposo y su nuera Imelda, así como en sus proyectos en teatro y televisión. Dispuesta a seguir adelante a pesar de las adversidades, la famosa ha demostrado su gran fortaleza, siempre con la gran sonrisa y amabilidad que la caracterizan.

Esto sin duda le ha permitido abrir su corazón y hablar con honestidad sobre cómo ha vivido su duelo y de paso, responder a los que la critican por mencionar siempre a su hijo.

Si bien las críticas se han convertido en una constante, hace unos días, la también conductora fue señalada por conservar las cenizas de su hijo en casa, alegando que “ya tiene que dejarlo ir”. Las críticas surgieron a raíz de que aseguró que se sentía muy bien teniéndolo cerca. “Me siento muy bien teniéndolo en la casa, me da mucha paz, pero pues ya veré, es un proceso, como todavía no puedo entrar a su cuarto, por ejemplo”, dijo según una entrevista retomada por Telemundo.

Maribel Guardia La actriz sigue en su proceso para superar la muerte de su hijo (Instagram)

Asimismo reveló que estaba viendo si “logra desprenderse de él” depositándolas en algún lugar bonito, una vez que cumpla un año de fallecido.

Maribel Guardia revela sus planes para volver a estar junto a su hijo

La estrella de Lagunilla mi barrio encendió la alerta luego de revelar ante El Gordo y la Flaca que ya tiene planes para reunirse con Julián. De principio, internautas comenzaron a temer que atentara contra su vida, sin embargo, estaba haciendo referencia a un caso cercano de una madre que se desvivió por la tristeza poco después de su hijo. “Esta labor del duelo es levantarte todos los días, hacer el esfuerzo por (pararte), y no es fácil”, dijo. “Me quedo con lo bueno, siempre habrá gente que critique, pero ojalá que nunca les toque pasar por lo que yo estoy atravesando”, indicó. “Yo tengo una… un amigo de Julián que hace muchísimos años se suicidó, y su mamá se suicidó 10 años después”, recordó. “Vivir con eso es un dolor eterno, uno que no te lo vas a sacar del alma. Tienes que hacer el esfuerzo, ofrecérselo a Dios para salir adelante”.

Maribel Guardia también aprovechó las cámaras durante la presentación de la película ‘El Roomie’ que el proceso de la herencia del padre de su hijo, que correspondía a Julián, ha sido complicado pero que el único heredero será su nieto José Julián. “La herencia (de Joan Sebastian) todavía sigue en trámite porque hay una impugnación de Estados Unidos, de una de sus hijas y entonces eso va pa’ largo”, mencionó.

Ante la interrogante por parte de Despierta América sobre qué le diría a quienes la critican por el tema de las cenizas de su hijo, Maribel respondió: “Pues a veces lo pienso y digo no no puedo, estoy feliz de tenerlo ahí. Voy a comprar un nicho en la iglesia para si un día yo me muero que nos pongan ahí a los dos. Uno cuando se muere lo tiran a donde sea pero a mí que me tiren con Julián, ya le encargué eso a mi esposo que espero yo morirme antes que él. Porque ya le dije que si se muere ante él lo mato”.