“Que vulgar”, critican a nuera de Maribel Guardia por look “poco elegante” en evento en honor a Julián

La nuera de Maribel Guardia, Ime Garza-Tuñón, sigue desatando polémica en las redes y esta vez la han criticado de nuevo.

Hace unas semanas la joven de 26 años fue atacada por una foto con el esposo de Maribel Guardia, Marco Chacón, que muchos consideraron inapropiada por la forma en la que posaron.

Y ahora, solo unos días después, se ha convertido en el blanco de los ataques, por un look que llevó durante el estreno del disco de su fallecido esposo, Julián Figueroa.

El look de la nuera de Maribel Guardia en estreno de disco de Julián Figueroa por el que la critican

Este miércoles 25 de octubre salió a la luz el disco de Julián Figueroa, que fue producido por Diego Verdaguer, y aunque lamentablemente ambos fallecieron, su familia les rindió homenaje y lanzaron el disco por todo lo alto.

Maribel Guardia, Amanda Miguel, Ana Victoria Verdaguer, e Ime Garza se reunieron para lanzar el disco y todas fueron vestidas de blanco, combinando con tonos claros.

Sin embargo, Ime llevó detalles en un tono rojo que resaltaron mucho y a muchos les pareció inapropiado, “vulgar”, y hasta una “falta de respeto”

La joven llevó un minivestido blanco ajustado, de mangas largas y cuello alto, que combinó con unos tacones rojos, medias altas blancas y collar también rojo.

Muchos comenzaron a criticarla asegurando que primero el vestido corto fue inapropiado, y más aún llevando unas medias altas y tacones rojos, haciendo que se viera “vulgar” y llevando un look poco adecuado para el evento del que se trataba.

Maribel Guardia El look por el que criticaron a la nuera de Maribel Guardia en lanzamiento de disco de Julián (@soyanavictoria/Instagram)

“Zapatos rojos y esas medias de colegiala.. que onda con eso 😵‍💫”, “pero que falta de respeto el de esa chica con ese look, super desatinada”, “todas elegantes y bien vestidas y esa chica tan vulgar con esos tacones, y esas medias y ni hablar del vestido, no era el look para eso”, “que falta de seriedad y de respeto de la nuera, Maribel debería darle unas clases”, y “la clase no es de todas realmente, que look tan vulgar”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque la han criticado de diferentes formas y tratan de poner a Maribel en su contra, la actriz prueba que tiene la mejor de las relaciones con su nuera y ama verla triunfar.