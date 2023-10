“Alerta de red flag” le dicen a Maribel Guardia por foto “inapropiada” de su esposo con su nuera en Disney

Maribel Guardia sigue muy afectada por la muerte de su hijo Julián Figueroa, pero ha tratado de salir adelante por su familia y especialmente por su nieto José Julián.

El pequeño se ha convertido en su mayor fortaleza en estos momentos, y por eso aprovechó para irse unos días de vacaciones en familia, haciendo un viaje a Disney que según dijo, su hijo había planeado para su nieto.

La actriz publicó una serie de fotos de su paseo en Disney con su esposo, su nuera, y su nieto y escribió “6 meses hijo de mi alma 🙏🏼 estamos haciendo el viaje que habías planeado con tanta ilusión para José Julián. Es increíble que le encantan los mismos juegos que tu adorabas, parece que te traigo de mi mano cuando eras un niño y compartimos tantos momentos mágicos. Vives en mi alma y en el penthouse de mi corazón”.

Sin embargo, este tierno momento fue empañado por terribles comentarios de varios usuarios que criticaron al esposo de la actriz y su nuera.

La foto del esposo de Maribel Guardia con su nuera por la que dicen que debe estar “alerta”

Aunque Maribel Guardia quiso compartir el hermoso viaje y paseo a Disney con su familia, una foto de su esposo Marco Chacón y de su nuera Ime Garza llamó la atención.

En la imagen se va a la actriz posando con su esposo, su nuera y su nieto, ella aparece agachada al lado de su nieto, y Marco e Ime posaron de pie, ella de lado y él de frente.

Maribel Guardia La actriz compartió una foto familiar pero muchos criticaron a su esposo y su nuera (@maribelguardia/Instagram)

A muchos de sus seguidores no les pareció la pose que su esposo y su nuera tomaron en la foto y le dijeron a Maribel que debía tener cuidado con ellos.

“Todo muy bonito. PERO nadie dirá nada de la pose de la viuda y El marido 😮”, “yo no me le acercaría así a mi suegro, cuñado, marido de otra”, “justo eso pensé, no es q sea mal pensada pero dije, alerta de red flag ⛳️ ahí”, “la nuera recargándole el butty al esposo de Maribel que feo”, “todo bonito, pero la nuera parece esposa del esposo de Maribel , mucho ojo ahí , por qué eso no es nada normal 😮”, “son mayores los dos esa pose se ve bien rara, no me parece”, y “si así posan con Maribel ahí que harán cuando ella no esté”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Y es que a muchos no les pareció la forma en la que Ime le dio la espalda al esposo de la actriz y aseguran que fue una pose inapropiada. Sin embargo, Maribel no ha tenido problemas con la foto ni con la relación de la nuera y de su esposo, y constantemente hacen paseos y viajes juntos.

No es la primera vez que los critican, hace meses también rechazaron a la nuera de la actriz por posar poniéndole la mano en el hombro a su suegro y esposo de Maribel, asegurando que parecía la novia.

Sin embargo, la actriz ha dejado claro que tiene la mejor relación con su nuera, la trata como a una hija, y después que su hijo murió se han vuelto aún más cercanas y unidas y así lo deja ver a través de sus redes.