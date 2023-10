El vestido ‘busca pleitos’ de Maribel Guardia que encendió la red ¡Carolina herrera se infarta!

Maribel Guardia, causó furor en redes sociales, luego de compartir una sensual fotografía que dejaba poco a la imaginación con un vestido al que denominó como ‘busca pleitos’, su look se ha viralizado que ya ha sido motivo no solo de admiración sino hasta de memes por lo bien conservada que está a sus 64 años.

Y es que, la ex ‘Aventurera’ ha sido reconocida por los looks que ha presumido a través de sus redes sociales, de lo que muchos destacan su aspecto juvenil, y es que parece que la actriz tiene muy bien guardado el secreto de la eterna juventud, pues el tiempo parece no pasar por ella.

Con sensuales prendas entalladas, Maribel Guardia es un ícono de sensualidad que demuestra que la edad no es un impedimento para desatar tu lado más sexy, todo lo contrario a lo que nos ha hecho creer la famosa diseñadora de modas, Carolina Herrera, y es que puede haber diferentes formas de envejecer con gracia, siempre y cuando haga feliz a la persona y se sienta cómoda con lo que utiliza.

Maribel Guardia impacta con vestido ‘busca pleitos’

Maribel Guardia, abrió debate en redes sociales, luego de que publicara una serie de 3 fotografías a través de su cuenta de Instagram donde desató, ‘todavía más’ su lado más sexy usando un vestido verde esmeralda que complementó con unos zapatos de plataforma satinados, una variante del famoso estilo que Donatella Versace hizo virales con sus ‘Medusa’.

La prenda estaba unida únicamente por diferentes eslabones en forma de pequeños cuadrados metalizados, y lo corto y revelador del vestido era algo que relucía a simple vista.

Su look lo complementó con ligeros accesorios como cadenas de cruces que parecían tener incrustaciones de esmeraldas en él, dejándole el protagonismo a la polémica prenda. Por otro lado, su beauty look se compuso de un maquillaje ligero en tonos durazno y rosados, con una cola de caballo alta y su clásico flequillo.

A la descripción del post, Maribel Guardia sumó un divertido comentario: “Hoy me puse este #vestidoBuscapleitosMaribelGuardia bastante aireado, pero fue divertido ponérmelo para foto; obvio así no salgo a la calle. Adoro el color verde”.

¿Qué es un vestido ‘busca pleitos’?

Tras presumir una figura de impacto y su mini cinturita, Maribel Guardia definió su prenda como un ‘vestido busca pleitos’ pero ¿cuál fue la razón para que lo llamara así?

En realidad es más simple de lo que parece, pues no hace falta analizar mucho el tipo de prenda para notar que Maribel Guardia estaba enseñando ‘tanta piel’ que si lo usara en público podría provocar una serie de desencuentros entre diferentes parejas, y es que es tan revelador que deja poco, pero muy poco a la imaginación.

