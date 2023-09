Aracely Arámbula y otras actrices que acompañan a diario a Maribel Guardia en su dolor

El 9 de abril de 2023 será la fecha que jamás se borrará de la memoria de la actriz Maribel Guardia. Ese día quedó muerta en vida cuando su esposo Marco Chacón le dijo al salir de un show las palabras que una madre jamás quiere escuchar: se murió tu hijo.

Julián Figueroa, de 25 años, falleció de un paro cardíaco en su cuarto tras compartir con su esposa y su niño. El mundo se le vio abajo tanto a Maribel como a Imelda Garza, su nuera. Este sábado 9 de septiembre, la artista de 64 años, recordó la partida de su hijo hace cinco meses y le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta en Instagram:

“Hijo amado, cinco meses y sigue doliendo mucho tu ausencia física, ayúdame a continuar sin ti 🙏🏼🙏🏼😢 💔💔”, escribió junto a una foto de Julián. Ha sido muy duro para Maribel afrontar la soledad, pero ahí han estado sus amigas. Guardia es una mujer amorosa y se ha ganado el cariño de muchos, pero solo unos pocos forman parte de su círculo más íntimo y son quienes la han acompañado día a día de su tragedia.

Los amigos de Maribel Guardia La actriz no ha quedado sola tras la muerte de Julián Figueroa. Victoria Ruffo, Aracely Arámbula, Andrea Legarreta y Ana Bárbara la acompañan. (Instagram @maribelguardia)

Ellas son Aracely Arámbula, Ana Bárbara, Victoria Ruffo y Andrea Legarreta, quienes no paran en brindarle todo el apoyo incondicional e inyectarle motivación. Ya sea a través de las redes sociales o con visitas, todas le han demostrado que siempre estarán para ella.

Por supuesto, este 9 de septiembre, una vez más le demostraron cuánto la quieren. Aracely le escribió: “Mi Maribel Amada te abrazo cada día ✨🙏✨♥️ y deseo que sigas teniendo esa fuerza y tu fortaleza se haga más grande para tu día a día ✨🙏✨♥️ TE QUIERO MUCHO”. Pero no ha sido la única vez que lo ha hecho, ya que en otras oportunidades también se ha manifestado.

“No puedo imaginar tus enormes ganas por abrazarlo es imposible no brotar las lágrimas del corazón por tan bellísimos recuerdos Ami ✨🙏✨ no hay palabras que pueda darte para consolar tu corazón solo pido 🙏 por tu fuerza porque eres una mujer tan tan increíblemente fuerte que me sorprendes y me alegra verte bien”, fueron sus palabras meses atrás.

En tanto, Ana Bárbara, también lloró la partida de Julián: “Te adoro amiga, y abrazo con mi alma también rota de extrañarlo”, le dedicó a Maribel en la caja de comentarios, pero también compartió en su feed un entrañable recuerdo: un video de ella cantando junto a Julián, en el que manifestó: “Mi “NIÑO MIMADO” te amo hasta el infinito y más allá! @julian_f.f ❤️🎼🎉🎶❤️ Mi vida hermoso, me quedaste a deber este proyecto, pero sé que la volveremos a cantar, en esa bohemia que teníamos planeada para nuestras emociones”.

Otra estrella que no desampara a Guardia es Victoria Ruffo, ella junto a Aracely la han visitado varias veces en su hogar, a quien considera una “hermanas que la vida le regaló”. Andrea Legarreta también ocupa un lugar especial y por eso le da todas sus fuerzas, por lo que Guardia también ha estado para ella cuando recientemente falleció su madre.