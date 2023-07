A sus 64, Maribel Guardia se transformó en Barbie con un minivestido: “la ganadora del trend”

Maribel Guardia se ha colocado como una de las figuras más queridas y admiradas en México, razón por la que su retiro temporal de la televisión no quedaría desapercibido, anunciando la noticia el pasado fin de semana luego de terminar una larga temporada de su talk show en Unicable ‘Esto Ya es Personal’.

La presentadora comentó que este ‘descanso’ lo tomaría para recuperarse de la dolorosa pérdida que sufrió el domingo 9 de abril, cuando su hijo, Julián Figueroa, de tan solo 27 años, fuera encontrado muerto en la casa de Maribel Guardia ubicada en Jardines del Pedregal (Ciudad de México), a causa de un paro cardiaco.

Maribel Guardia y Julián Figueroa Instagram: @maribelguardia (Instagram: @maribelguardia)

Desde entonces, la actriz, de 64 años, no ha dejado de mostrar su duelo a través de las redes sociales, que si bien, muchos mensajes que le envían son de apoyo, no han faltado las críticas donde le cuestionan si de verdad está sufriendo la pérdida de su único hijo con ‘El Poeta del Pueblo’, Joan Sebastian.

A pesar de la tragedia que Maribel Guardia vivió, se mostró como una figura ejemplar que no se deja rendir, y continuó trabajando, formando parte de la obra ‘Lagunilla Mi Barrio’ y su programa de televisión en Unicable, dividiendo su energía entre la parte laboral, y el cuidado de su nieto José Julián.

Maribel Guardia se une a la tendencia Barbiecore

La nueva película de Greta Gerwig no ha dejado de hacer ruido desde su anuncio el año pasado, y, con su estreno, el mundo rosa de la muñeca creada por Ruth Handler, se apoderó del mundo entero.

Maribel Guardia no se quedó atrás, quien mostró su envidiable figura a sus 64 años con un vestido digno de una Barbie que corrió a cargo de Boga Boutique; de puño amplio, con tela de mesh que cubría gran parte de su prenda y una falda muy corta a la que añadió solo unas plataformas rosas ‘peep toes’ con detalles anudados en forma de moño.

Maribel Guardia Instagram: @maribelguardia (Instagram: @maribelguardia)

A su publicación le sumó un alentador mensaje, retomando una frase del poeta chileno Pablo Neruda “Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños”.

Esta no es la primera vez que presume a sus 9 millones de seguidores un look rosa, pues en anteriores ocasiones, Maribel Guardia ha apostado por el color de Barbie a través de blazers, blusas, deslumbrantes vestidos con pedrería y conjuntos de playa.

Su duelo tras la pérdida de Julián Figueroa

Luego de anunciar su retiro temporal de las cámaras de televisión, la presentadora también se sinceró sobre lo duro que ha sido para ella afrontar la pérdida de su único hijo, durante una emisión del programa ‘Hoy’ en la que aprovechó que las cenizas de Julián Figueroa, se quedarían en su casa, no sin antes agradecer la bendición que fue para ella ser su madre.

Aprovechó este espacio para aconsejar a las mujeres que han vivido el mismo duelo que ella: “Es muy duro cuando tienes una perdida tan grande porque lo primero que quieres es no pararte de la cama, no salir de tu casa, no quieres ya saber nada […] continuar es un reto enorme. Es lo que les he recomendado a las personas que han pasado por un dolor tan grande, que hay que continuar viviendo”.

